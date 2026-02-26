https://ria.ru/20260226/irib-2076910042.html
Иран и США продолжат переговоры после паузы, сообщают СМИ
Иран и США взяли на переговорах в Женеве паузу для проведения консультаций, позже они продолжат диалог, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:34:00+03:00
иран
сша
женева (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
