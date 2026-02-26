Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран и США могли дать зеленый свет предложениям по атому - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 26.02.2026 (обновлено: 15:33 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/iran-2076868860.html
СМИ: Иран и США могли дать зеленый свет предложениям по атому
СМИ: Иран и США могли дать зеленый свет предложениям по атому - РИА Новости, 26.02.2026
СМИ: Иран и США могли дать зеленый свет предложениям по атому
Иран и США в ходе переговоров в Женеве могли дать "зеленый свет" представленным ими предложениям по иранскому ядерному досье, сообщила государственная... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:22:00+03:00
2026-02-26T15:33:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076909216_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_355e382878b52aca806b3b62c5813abf.jpg
https://ria.ru/20260226/vens-2076785584.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076909216_388:0:3028:1980_1920x0_80_0_0_634d82b7709fbf97ae7e2df32a3bb53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, женева (город)
В мире, Иран, США, Женева (город)
СМИ: Иран и США могли дать зеленый свет предложениям по атому

IRIB: Иран и США могли дать зеленый свет предложениям друг друга по атому

© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal ArslanПолицейские у резиденции посольства Омана в Женеве перед началом переговоров делегаций США и Ирана. 26 февраля 2026
Полицейские у резиденции посольства Омана в Женеве перед началом переговоров делегаций США и Ирана. 26 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Getty Images / Anadolu/Muhammet Ikbal Arslan
Полицейские у резиденции посольства Омана в Женеве перед началом переговоров делегаций США и Ирана. 26 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Иран и США в ходе переговоров в Женеве могли дать "зеленый свет" представленным ими предложениям по иранскому ядерному досье, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.
Ранее МИД Омана сообщил, что делегации США и Ирана обсудили в четверг в Женеве новые иранские предложения по "ядерному досье", а также запросы американской стороны. Ведомство также отметило, что делегации США и Ирана демонстрируют открытость к новым решениям на переговорах в Женеве.
"На основании заявления оманской стороны, обе стороны дали зеленый свет предложениям друга друга - это моя собственная интерпретация (этого заявления)", - сообщила корреспондент иранского вещателя с места проведения переговоров в Женеве.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Вэнс выступил с угрозой в адрес Ирана по ядерной программе
Вчера, 04:10
 
В миреИранСШАЖенева (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала