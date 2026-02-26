Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
10:15 26.02.2026 (обновлено: 10:37 26.02.2026)
Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил президент
Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил президент
Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил президент

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 фев - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, реагируя на слова США, что от Тегерана не было обещания не разрабатывать ядерное оружие, заявил об отсутствии планов на такое оружие.
"Противники говорят, что Иран не должен стремиться получить ядерное оружие, однако мы неоднократно говорили, что не хотим этого", - сказал Пезешкиан, чьи слова приводит агентство Tasnim.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не получил от Ирана обещания никогда не разрабатывать ядерного оружия. Трамп также заявил, что Иран якобы уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и работает над такими, которые долетят до США.
Американский авианосец USS Gerald R. Ford в районе Гибралтара - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
США боятся истощения оружейных запасов в случае удара по Ирану, пишут СМИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
