Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил президент
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, реагируя на слова США, что от Тегерана не было обещания не разрабатывать ядерное оружие, заявил об отсутствии планов на такое... РИА Новости, 26.02.2026
Иран не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил президент
