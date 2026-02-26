https://ria.ru/20260226/iran-2076777874.html
Рубио выразил надежду на прогресс в переговорах с Ираном
Рубио выразил надежду на прогресс в переговорах с Ираном - РИА Новости, 26.02.2026
Рубио выразил надежду на прогресс в переговорах с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио перед переговорами США и Ирана выразил надежду на прогресс, назвав при этом проблемой отказ Тегерана вести переговоры по ракетной... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T02:16:00+03:00
Рубио назвал отказ Тегерана вести переговоры по ракетной программе проблемой