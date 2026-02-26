https://ria.ru/20260226/import-2076790860.html
США нарастили импорт сыра из России до максимума за три года
Соединенные Штаты в прошлом году нарастили импорт сыра из России почти на десятую часть - до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 26.02.2026
