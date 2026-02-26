Рейтинг@Mail.ru
США нарастили импорт сыра из России до максимума за три года
05:36 26.02.2026
США нарастили импорт сыра из России до максимума за три года
Соединенные Штаты в прошлом году нарастили импорт сыра из России почти на десятую часть - до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 26.02.2026
Дарья Буймова
США нарастили импорт сыра из России до максимума за три года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСыр на выставке продуктов питания
Сыр на выставке продуктов питания. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты в прошлом году нарастили импорт сыра из России почти на десятую часть - до максимума за три года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Общая стоимость американского импорта сыра из РФ за 2025 год составила 172,1 тысячи долларов, что на 9% выше, чем годом ранее. Благодаря росту поставок, который продолжался последние два года, их объем достиг максимума с 2021 года.
Спирограф - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
США нарастили импорт медицинских приборов из России
2 февраля, 04:30
За декабрь американцы приобрели у россиян сыра на 6,9 тысячи долларов - в 3,2 раза меньше, чем в ноябре. В декабре предыдущего года поставок не было.
При этом больше всего сыра США в прошлом году приобрели у Италии (380,3 миллиона долларов), Франции (257,9 миллиона), Испании (126,6 миллиона), Нидерландов (119 миллионов) и Ирландии (95,8 миллиона).
Слиток палладия, произведенный в России - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Россия в январе увеличила экспорт палладия в США более чем в пять раз
9 марта 2025, 11:12
 
