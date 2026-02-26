Хорватия вынуждает Венгрию перейти на нероссийскую нефть, считает эксперт

БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Хорватия, задерживая транзит российской нефти, поступающей по морю, под предлогом санкций США, вынуждает Венгрию перейти на другой тип нефти, но Будапешт не устраивает смена поставщика, выразил мнение РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.

По его словам, Венгрию не устроит также альтернативный маршрут поставок. "Предложенный украинцами маршрут Одесса-Броды продолжит подвергать Венгрию риску, связанному с украинскими отношениями, а также возможному целенаправленному нападению или повреждению нефтепровода", - объяснил Киселли.