Рейтинг@Mail.ru
Хорватия вынуждает Венгрию перейти на нероссийскую нефть, считает эксперт - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 26.02.2026 (обновлено: 09:14 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/horvatija-2076804901.html
Хорватия вынуждает Венгрию перейти на нероссийскую нефть, считает эксперт
Хорватия вынуждает Венгрию перейти на нероссийскую нефть, считает эксперт - РИА Новости, 26.02.2026
Хорватия вынуждает Венгрию перейти на нероссийскую нефть, считает эксперт
Хорватия, задерживая транзит российской нефти, поступающей по морю, под предлогом санкций США, вынуждает Венгрию перейти на другой тип нефти, но Будапешт не... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T09:11:00+03:00
2026-02-26T09:14:00+03:00
в мире
венгрия
хорватия
сша
петер сийярто
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
https://ria.ru/20260225/neft-2076750644.html
https://ria.ru/20260225/druzhba-2076651381.html
венгрия
хорватия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, хорватия, сша, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Хорватия, США, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Хорватия вынуждает Венгрию перейти на нероссийскую нефть, считает эксперт

Киселли: Будапешт вынуждают перейти на нероссийскую нефть

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Хорватия, задерживая транзит российской нефти, поступающей по морю, под предлогом санкций США, вынуждает Венгрию перейти на другой тип нефти, но Будапешт не устраивает смена поставщика, выразил мнение РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
"Хорватское правительство... задерживает транзит российской нефти, поступающей морским путем по Адриатическому трубопроводу, где транзитные сборы в три-четыре раза выше, чем в среднем по Европе, ссылаясь на вторичные санкции США. Загреб, по-видимому, делает все возможное, чтобы перевести словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы с российского топлива на другие виды нефти, тем самым выполнив обязательство ЕС по полному отказу от всех российских энергоносителей к 2027 году", - сказал Киселли.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
СМИ: транзит Словакии нефти через Хорватию не заменит поставки по "Дружбе"
Вчера, 21:21
Эксперт отметил, что "для Венгрии отказ от российских энергоресурсов на постоянной основе не является приемлемым вариантом", поскольку "венгерское правительство настаивает на дальнейшем импорте российских энергоносителей и получило для этого исключения от ЕС и США".
По его словам, Венгрию не устроит также альтернативный маршрут поставок. "Предложенный украинцами маршрут Одесса-Броды продолжит подвергать Венгрию риску, связанному с украинскими отношениями, а также возможному целенаправленному нападению или повреждению нефтепровода", - объяснил Киселли.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что санкции Евросоюза и США не препятствуют тому, чтобы Венгрия и Словакия покупали российскую нефть морем через Хорватию, пока нефтепровод "Дружба" не работает по вине Киева.
Сийярто заявил 18 февраля, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгрия и Словакия 15 февраля попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ в соответствии с исключением из санкций ЕС на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт и Братислава.
Инженер проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Венгрия и Словакия начали использовать кризисные запасы нефти
Вчера, 14:39
 
В миреВенгрияХорватияСШАПетер СийяртоЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала