Хорватия вынуждает Венгрию перейти на нероссийскую нефть, считает эксперт

БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Хорватия, задерживая транзит российской нефти, поступающей по морю, под предлогом санкций США, вынуждает Венгрию перейти на другой тип нефти, но Будапешт не устраивает смена поставщика, выразил мнение РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
"Хорватское правительство... задерживает транзит российской нефти, поступающей морским путем по Адриатическому трубопроводу, где транзитные сборы в три-четыре раза выше, чем в среднем по Европе, ссылаясь на вторичные санкции США. Загреб, по-видимому, делает все возможное, чтобы перевести словацкие и венгерские нефтеперерабатывающие заводы с российского топлива на другие виды нефти, тем самым выполнив обязательство ЕС по полному отказу от всех российских энергоносителей к 2027 году", - сказал Киселли.
Эксперт отметил, что "для Венгрии отказ от российских энергоресурсов на постоянной основе не является приемлемым вариантом", поскольку "венгерское правительство настаивает на дальнейшем импорте российских энергоносителей и получило для этого исключения от ЕС и США".
По его словам, Венгрию не устроит также альтернативный маршрут поставок. "Предложенный украинцами маршрут Одесса-Броды продолжит подвергать Венгрию риску, связанному с украинскими отношениями, а также возможному целенаправленному нападению или повреждению нефтепровода", - объяснил Киселли.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что санкции Евросоюза и США не препятствуют тому, чтобы Венгрия и Словакия покупали российскую нефть морем через Хорватию, пока нефтепровод "Дружба" не работает по вине Киева.
Сийярто заявил 18 февраля, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгрия и Словакия 15 февраля попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ в соответствии с исключением из санкций ЕС на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт и Братислава.