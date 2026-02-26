https://ria.ru/20260226/herson-2076909020.html
Сальдо рассказал о хищении средств, выделенных на укрытия в Херсоне
Сальдо рассказал о хищении средств, выделенных на укрытия в Херсоне
В Херсоне растратили в пересчете по курсу более 9 миллионов рублей, которые должны были пойти на изготовление мобильных укрытий и ремонт защитных сооружений,... РИА Новости, 26.02.2026
