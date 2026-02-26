Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о хищении средств, выделенных на укрытия в Херсоне - РИА Новости, 26.02.2026
15:31 26.02.2026
Сальдо рассказал о хищении средств, выделенных на укрытия в Херсоне
2026
херсон, херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Сальдо рассказал о хищении средств, выделенных на укрытия в Херсоне

Сальдо рассказал о хищении более 5 млн гривен, выделенных на укрытия в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - 26.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Херсоне растратили в пересчете по курсу более 9 миллионов рублей, которые должны были пойти на изготовление мобильных укрытий и ремонт защитных сооружений, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В оккупированном киевским режимом Херсоне деньги на укрытия пошли не по назначению... С 2023 по 2025 годы зарегистрировано 10 уголовных производств по фактам растраты средств при изготовлении мобильных укрытий и ремонте защитных сооружений. Три дела уже переданы в суд. Сумма по ним — 5,2 млн гривен", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что по остальным делам расследование продолжается, и назвал такие схемы наглыми и циничными.
Херсон - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Население Херсона распродает жилье за бесценок
14 августа 2025, 04:49
 
ХерсонХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
