Сальдо рассказал о хищении средств, выделенных на укрытия в Херсоне

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Херсоне растратили в пересчете по курсу более 9 миллионов рублей, которые должны были пойти на изготовление мобильных укрытий и ремонт защитных сооружений, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.