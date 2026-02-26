Дело против Гуцул полностью сфабриковано, заявил замглавы Гагаузии

КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Дело против главы Гагаузии Евгении Гуцул сфабриковано, поэтому она сможет выиграть во всех судах, в том числе в ЕСПЧ, заявил исполняющий обязанности председателя гагаузского Исполнительного комитета, замглавы автономии Илья Узун.

"Дело против башкана (главы – ред.) Евгении Гуцул полностью сфабриковано. Придет время и люди, сфабриковавшие дело против башкана, будут сидеть в тюрьме. Она впоследствии выиграет все суды, включая ЕСПЧ ", - заявил Узун, выступая в Комрате на заседании "круглого стола", организованного гражданской платформой "Наша автономия".

По его словам, Гуцул в качестве политика уже "стала в один ряд с отцами-основателями автономии".

"Виноваты люди из партии "Действие и солидарность", их задача - держать Гуцул в клетке, взаперти. Они обезглавили Гагаузию. Это сговор против целого народа", - полагает чиновник.

Отношения между Кишиневом Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Помимо этого, 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.