Дело против Гуцул полностью сфабриковано, заявил замглавы Гагаузии - РИА Новости, 26.02.2026
18:35 26.02.2026
Дело против Гуцул полностью сфабриковано, заявил замглавы Гагаузии
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
майя санду
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Дело против главы Гагаузии Евгении Гуцул сфабриковано, поэтому она сможет выиграть во всех судах, в том числе в ЕСПЧ, заявил исполняющий обязанности председателя гагаузского Исполнительного комитета, замглавы автономии Илья Узун.
"Дело против башкана (главы – ред.) Евгении Гуцул полностью сфабриковано. Придет время и люди, сфабриковавшие дело против башкана, будут сидеть в тюрьме. Она впоследствии выиграет все суды, включая ЕСПЧ", - заявил Узун, выступая в Комрате на заседании "круглого стола", организованного гражданской платформой "Наша автономия".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Адвокат Гуцул назвал политическим дело против главы Гагаузии
25 февраля, 21:42
По его словам, Гуцул в качестве политика уже "стала в один ряд с отцами-основателями автономии".
"Виноваты люди из партии "Действие и солидарность", их задача - держать Гуцул в клетке, взаперти. Они обезглавили Гагаузию. Это сговор против целого народа", - полагает чиновник.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Помимо этого, 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Активист обвинил власти Молдавии в сужении прав Гагаузии
25 февраля, 20:54
 
