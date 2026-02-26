Защита Гуфа будет добиваться прекращения уголовного преследования артиста

https://ria.ru/20260226/guf-2076970583.html
Защита рэпера Гуфа (Алексея Долматова) будет добиваться прекращения уголовного преследования артиста по делу о самоуправстве в апелляции, сообщил РИА Новости
происшествия
сергей жорин
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Защита рэпера Гуфа (Алексея Долматова) будет добиваться прекращения уголовного преследования артиста по делу о самоуправстве в апелляции, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
В четверг Наро-Фоминский городской суд переквалифицировал дело рэпера Гуфа о конфликте в бане с грабежа на самоуправство и приговорил его к году условно. Второй фигурант по делу и приятель Долматова Саруханян также получил 1 год лишения свободы условно.
"Обвинение было переквалифицировано на состав, предусматривающий возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон. Потерпевший реализовал это право и обратился в суд с соответствующим ходатайством... Сторона защиты не согласна с данным приговором, будем обжаловать его в апелляционном порядке и добиваться прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон", - заявил собеседник агентства.
По версии следствия, в октябре 2024 года Долматов и Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего.
В ходе судебного заседания в четверг фигуранты выступили с последним словом и повторно извинились перед потерпевшим. Гуф также принес извинения журналистам за потраченное время.