Подмосковный суд приговорил рэпера Гуфа к условному сроку
15:42 26.02.2026 (обновлено: 16:31 26.02.2026)
Подмосковный суд приговорил рэпера Гуфа к условному сроку
Подмосковный суд приговорил рэпера Гуфа к условному сроку - РИА Новости, 26.02.2026
Подмосковный суд приговорил рэпера Гуфа к условному сроку
Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера Гуфа (Алексея Долматова) к году условно по делу о конфликте в бане, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.02.2026
Подмосковный суд приговорил рэпера Гуфа к условному сроку

Подмосковный суд приговорил рэпера Гуфа к году условно за самоуправство

Рэпер Алексей Долматов (GUF) в Наро-Фоминском городском суде. 26 февраля 2026
Рэпер Алексей Долматов (GUF) в Наро-Фоминском городском суде. 26 февраля 2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Рэпер Алексей Долматов (GUF) в Наро-Фоминском городском суде. 26 февраля 2026
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 26 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера Гуфа (Алексея Долматова) к году условно по делу о конфликте в бане, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановил признать виновными по части 2 статьи 330 сроком на 1 год… наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год", - огласила приговор судья.
Рэпер Алексей Долматов в суде
Рэпер Гуф извинился перед потерпевшим и журналистами
Вчера, 12:41
В четверг в ходе заседания рэпер выступил с последним словом, во время которого извинился перед потерпевшим и журналистами.
Также суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон - против высказалось обвинение.
Прокурор просила суд назначить фигурантам по два года условно и переквалифицировать дело с грабежа на самоуправство (статья 330 УК РФ).
По версии следствия, в октябре 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего.
Саруханян также приговорен к году условно.
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов
Юрист рассказал, какой срок может грозить рэперу Гуфу
20 декабря 2025, 03:36
 
