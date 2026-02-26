https://ria.ru/20260226/guf-2076911992.html
Подмосковный суд приговорил рэпера Гуфа к условному сроку
Подмосковный суд приговорил рэпера Гуфа к условному сроку
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 26 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера Гуфа (Алексея Долматова) к году условно по делу о конфликте в бане, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановил признать виновными по части 2 статьи 330 сроком на 1 год… наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год", - огласила приговор судья.
В четверг в ходе заседания рэпер выступил с последним словом, во время которого извинился перед потерпевшим и журналистами.
Также суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон - против высказалось обвинение.
Прокурор просила суд назначить фигурантам по два года условно и переквалифицировать дело с грабежа на самоуправство (статья 330 УК РФ
).
По версии следствия, в октябре 2024 года Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего.
Саруханян также приговорен к году условно.