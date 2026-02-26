Рэпер Гуф извинился перед потерпевшим и журналистами

НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 26 фев - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов), выступая с последним словом в суде, извинился перед потерпевшим по делу о грабеже, а также перед журналистами, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон - против высказалось обвинение. После этого прошли повторные прения сторон, на которых прокурор вновь попросила суд назначить фигурантам по два года условно и переквалифицировать дело с грабежа на самоуправство.

"Очень стыдно за всё, что произошло… что столько времени отнял у вас, у всех этих людей из средств массовой информации, которые сюда мотаются… мы встречались с потерпевшим, пожали руки и примирились… ещё раз извиняюсь перед потерпевшим", - заявил рэпер.

Оглашение приговора назначено на 15.30.