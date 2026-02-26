Рейтинг@Mail.ru
12:41 26.02.2026
Рэпер Гуф извинился перед потерпевшим и журналистами
Рэпер Гуф (Алексей Долматов), выступая с последним словом в суде, извинился перед потерпевшим по делу о грабеже, а также перед журналистами, передает... РИА Новости, 26.02.2026
происшествия, россия, guf (алексей долматов)
Происшествия, Россия, Guf (Алексей Долматов)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рэпер Алексей Долматов в суде
Рэпер Алексей Долматов в суде
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 26 фев - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов), выступая с последним словом в суде, извинился перед потерпевшим по делу о грабеже, а также перед журналистами, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон - против высказалось обвинение. После этого прошли повторные прения сторон, на которых прокурор вновь попросила суд назначить фигурантам по два года условно и переквалифицировать дело с грабежа на самоуправство.
"Очень стыдно за всё, что произошло… что столько времени отнял у вас, у всех этих людей из средств массовой информации, которые сюда мотаются… мы встречались с потерпевшим, пожали руки и примирились… ещё раз извиняюсь перед потерпевшим", - заявил рэпер.
Оглашение приговора назначено на 15.30.
По версии следствия, Гуф и его приятель избили брата администратора банного комплекса во время ссоры в деревне Малые Горки и забрали его мобильный телефон, стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего.
Рэп-исполнитель Алексей Долматов (Guf) в Наро-Фоминском городском суде в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Рэпер Гуф выступит с последним словом в суде по делу об инциденте в бане
