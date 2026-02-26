Суд провел повторные прения сторон по делу Гуфа

Рэпер Алексей Долматов (GUF) перед началом заседания в Наро-Фоминском городском суде

НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 26 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд провел повторные прения сторон по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) о грабеже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее в четверг суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон - против высказалось обвинение.

"Прошу назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы, наказание считать условным", - заявила прокурор.

Также обвинение, как и на прошлом заседании, попросило суд переквалифицировать действия Гуфа и его приятеля Геворка Саруханяна с пункта "а, г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) на часть 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).

Защита рэпера просила прекратить уголовное дело в связи с тем, что обвиняемые принесли извинения потерпевшему и возместили ущерб.