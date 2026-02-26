Рейтинг@Mail.ru
Суд провел повторные прения сторон по делу Гуфа
11:51 26.02.2026 (обновлено: 12:18 26.02.2026)
Суд провел повторные прения сторон по делу Гуфа
Суд провел повторные прения сторон по делу Гуфа
Суд провел повторные прения сторон по делу Гуфа

Рэпер Алексей Долматов (GUF) перед началом заседания в Наро-Фоминском городском суде
Рэпер Алексей Долматов (GUF) перед началом заседания в Наро-Фоминском городском суде
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 26 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд провел повторные прения сторон по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) о грабеже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в четверг суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон - против высказалось обвинение.
"Прошу назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы, наказание считать условным", - заявила прокурор.
Также обвинение, как и на прошлом заседании, попросило суд переквалифицировать действия Гуфа и его приятеля Геворка Саруханяна с пункта "а, г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) на часть 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).
Защита рэпера просила прекратить уголовное дело в связи с тем, что обвиняемые принесли извинения потерпевшему и возместили ущерб.
По версии следствия, Гуф и его приятель избили брата администратора банного комплекса во время ссоры в деревне Малые Горки и забрали его мобильный телефон, стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего. Долматов и Саруханян вину не признают.
Рэпер Гуф выступит с последним словом в суде по делу об инциденте в бане
