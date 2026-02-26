Суд отклонил ходатайство о прекращении дела Гуфа

Рэпер Алексей Долматов (GUF) перед началом заседания в Наро-Фоминском городском суде

НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 26 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд отклонил ходатайство потерпевшего по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) по делу о грабеже в связи с возражением прокурора, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В суд поступило ходатайство потерпевшего о прекращении дела в связи с примирением сторон.

"Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с возражением обвинения", - огласила решения судья.

В ходе прошлого заседания были проведены прения сторон. Обвинение запросило для Долматова и второго фигуранта по делу Геворка Саруханяна два года лишения свободы условно. Также прокурор просила переквалифицировать действия фигурантов с пунктов "а, г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) на часть 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).