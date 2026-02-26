https://ria.ru/20260226/guf-2076841518.html
Суд отклонил ходатайство о прекращении дела Гуфа
Суд отклонил ходатайство о прекращении дела Гуфа - РИА Новости, 26.02.2026
Суд отклонил ходатайство о прекращении дела Гуфа
Наро-Фоминский городской суд отклонил ходатайство потерпевшего по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) по делу о грабеже в связи с возражением прокурора
происшествия
россия
guf (алексей долматов)
россия
происшествия, россия, guf (алексей долматов)
Происшествия, Россия, Guf (Алексей Долматов)
Суд отклонил ходатайство о прекращении дела Гуфа
Суд отклонил ходатайство о прекращении дела рэпера Гуфа
НАРО-ФОМИНСК (Московская обл.), 26 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд отклонил ходатайство потерпевшего по делу рэпера Гуфа (Алексея Долматова) по делу о грабеже в связи с возражением прокурора, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В суд поступило ходатайство потерпевшего о прекращении дела в связи с примирением сторон.
"Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с возражением обвинения", - огласила решения судья.
В ходе прошлого заседания были проведены прения сторон. Обвинение запросило для Долматова и второго фигуранта по делу Геворка Саруханяна два года лишения свободы условно. Также прокурор просила переквалифицировать действия фигурантов с пунктов "а, г" части 2 статьи 161 УК РФ
(грабеж) на часть 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).
По версии следствия, Гуф и его приятель избили брата администратора банного комплекса во время ссоры в деревне Малые Горки и забрали его мобильный телефон, стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего. Долматов и Саруханян вину не признают.