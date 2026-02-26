https://ria.ru/20260226/guf-2076773787.html
Рэпер Гуф выступит с последним словом в суде по делу об инциденте в бане
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выступит с последнем словом в Наро-Фоминском городском суде по делу о грабеже, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выступит с последнем словом в Наро-Фоминском городском суде по делу о грабеже, сообщили РИА Новости в суде.
Заседание назначено на 11.30 мск четверга.
Ожидается, что обвиняемые Алексей Долматов и Геворк Саруханян выступят с последним словом.
В ходе прошлого заседания были проведены прения сторон. Обвинение запросило для Долматова и второго фигуранта по делу Саруханяна два года лишения свободы условно. Также прокурор просила переквалифицировать действия фигурантов с пунктов "а, г" части 2 статьи 161 УК РФ
(грабеж) на часть 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).
По версии следствия, Гуф и его приятель избили брата администратора банного комплекса во время ссоры в деревне Малые Горки и забрали его мобильный телефон, стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего. Долматов и Саруханян вину не признают.