Рэпер Гуф выступит с последним словом в суде по делу об инциденте в бане

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выступит с последнем словом в Наро-Фоминском городском суде по делу о грабеже, сообщили РИА Новости в суде.

По версии следствия, Гуф и его приятель избили брата администратора банного комплекса во время ссоры в деревне Малые Горки и забрали его мобильный телефон, стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон потерпевшего. Долматов и Саруханян вину не признают.