В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России
В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России - РИА Новости, 26.02.2026
В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России
Грузия не вводит антироссийские санкции, так как это способно лишь нанести ущерб самой республике, заявила глава грузинского МИД Мака Бочоришвили. РИА Новости, 26.02.2026
В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России
Бочоришвили: грузинские санкции против РФ нанесли бы ущерб самому Тбилиси