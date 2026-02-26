Рейтинг@Mail.ru
В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России - РИА Новости, 26.02.2026
12:15 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/gruziya-2076849444.html
В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России
В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России - РИА Новости, 26.02.2026
В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России
Грузия не вводит антироссийские санкции, так как это способно лишь нанести ущерб самой республике, заявила глава грузинского МИД Мака Бочоришвили. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:15:00+03:00
2026-02-26T12:15:00+03:00
в мире, россия, грузия, украина, мака бочоришвили, ираклий гарибашвили
В мире, Россия, Грузия, Украина, Мака Бочоришвили, Ираклий Гарибашвили
В МИД Грузии объяснили отказ от санкций против России

Бочоришвили: грузинские санкции против РФ нанесли бы ущерб самому Тбилиси

Мака Бочоришвили
Мака Бочоришвили - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Мака Бочоришвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 26 фев - РИА Новости. Грузия не вводит антироссийские санкции, так как это способно лишь нанести ущерб самой республике, заявила глава грузинского МИД Мака Бочоришвили.
"Мы не можем и не вводим санкции против России, исходя из того, что это фактически не окажет никакого эффекта на Россию, но окажет очень большое влияние на Грузию", - сказала Бочоришвили в интервью телекомпании "Рустави 2".
В феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. При этом Грузия соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Грузинские оппозиционеры неоднократно обвиняли правящие власти в оказании России помощи в обходе санкций.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Грузия не обсуждала с Россией восстановление дипотношений, заявил премьер
16 февраля, 13:37
 
В миреРоссияГрузияУкраинаМака БочоришвилиИраклий Гарибашвили
 
 
