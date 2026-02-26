https://ria.ru/20260226/gref-2076999151.html
Греф назвал ставку, при которой станет доступна рыночная ипотека
Греф назвал ставку, при которой станет доступна рыночная ипотека - РИА Новости, 26.02.2026
Греф назвал ставку, при которой станет доступна рыночная ипотека
26.02.2026
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056029625_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b37fe1197527e304c4adc5007403da22.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рыночная ипотека станет вполне доступной россиянам при ставке в 12%, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы считаем, что при ставках от 12% и ниже рыночная ипотека станет вполне доступной для большой части граждан", - сказал он ИС "Вести".
Греф
добавил, что пока сложно прогнозировать, когда в России
будут такие ставки. "Вполне возможно, что за пределами этого года. Все зависит от динамики ключевой ставки, которую устанавливает Центральный банк", - указал глава Сбербанка
По словам Грефа, сейчас в выдачах превалирует льготная ипотека. Однако в 2026 году по мере снижения ключевой ставки рыночная ипотека будет подрастать, хотя соотношение все еще будет в пользу льготной, на которую будет приходиться 70% выдач.
Сбербанк с 26 февраля снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на жилье на первичном рынке теперь составляет 15,7%, на вторичном - 16,5%.