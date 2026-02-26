Рейтинг@Mail.ru
Греф назвал ставку, при которой станет доступна рыночная ипотека - РИА Новости, 26.02.2026
21:09 26.02.2026
Греф назвал ставку, при которой станет доступна рыночная ипотека
Греф назвал ставку, при которой станет доступна рыночная ипотека
Рыночная ипотека станет вполне доступной россиянам при ставке в 12%, считает глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 26.02.2026
экономика, россия, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России
Греф назвал ставку, при которой станет доступна рыночная ипотека

Греф считает, что рыночная ипотека станет доступной при ставке в 12 процентов

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Герман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рыночная ипотека станет вполне доступной россиянам при ставке в 12%, считает глава Сбербанка Герман Греф.
«
"Мы считаем, что при ставках от 12% и ниже рыночная ипотека станет вполне доступной для большой части граждан", - сказал он ИС "Вести".
Греф добавил, что пока сложно прогнозировать, когда в России будут такие ставки. "Вполне возможно, что за пределами этого года. Все зависит от динамики ключевой ставки, которую устанавливает Центральный банк", - указал глава Сбербанка.
По словам Грефа, сейчас в выдачах превалирует льготная ипотека. Однако в 2026 году по мере снижения ключевой ставки рыночная ипотека будет подрастать, хотя соотношение все еще будет в пользу льготной, на которую будет приходиться 70% выдач.
Сбербанк с 26 февраля снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,7 процентного пункта, минимальная на жилье на первичном рынке теперь составляет 15,7%, на вторичном - 16,5%.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Ставки по вкладам в России упали до минимума за два года
24 февраля, 09:57
 
ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк России
 
 
