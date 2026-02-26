Греф озвучил прогноз по курсу доллара

"Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям. Потому что в прошлом году у нас платежный баланс 40 миллиардов (долларов - ред.). В этом году он, очевидно, будет ниже, по прогнозам, до 10 (миллиардов долларов - ред.)", - сказал он в ходе звонка с аналитиками и журналистами.