Греф озвучил прогноз по курсу доллара
26.02.2026
Греф озвучил прогноз по курсу доллара
Глава "Сбера" Герман Греф озвучил официальный прогноз банка по курсу доллара на текущий год - он составляет 85-90 рублей, а его "личный" курс на конец года -...
россия
Греф озвучил прогноз по курсу доллара
Греф ожидает, что курс доллара к концу года составит 95-100 рублей
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава "Сбера" Герман Греф озвучил официальный прогноз банка по курсу доллара на текущий год - он составляет 85-90 рублей, а его "личный" курс на конец года - 95-100 рублей за доллар.
"Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям. Потому что в прошлом году у нас платежный баланс 40 миллиардов (долларов - ред.). В этом году он, очевидно, будет ниже, по прогнозам, до 10 (миллиардов долларов - ред.)", - сказал он в ходе звонка с аналитиками и журналистами.
"Иметь курс 80 (рублей за доллар - ред.) плюс-минус при таких параметрах, это будет, очевидно, невероятно, если это произойдет. Нельзя ничего исключать, но это против всего - теории, логики, практики и так далее. Официальный прогноз "Сбера
" по курсу рубля 85-90, но мой личный курс на конец года - 95-100", - продолжил Греф
.
Глава Сбербанка
отметил, что все будет зависеть от политики Центрального банка.
"Вы знаете, что вчера наш министр финансов объявил о снижении цены отсечения. И если это будет означать снижение операции зеркалирования, то мы увидим динамику курса уже в самое ближайшее время", - также пояснил он.
По мнению Грефа, курс рубля уже со второго квартала должен начать расти. "Параметры, в каком темпе он будет расти, предсказать пока невозможно", подытожил он.
Кабмин РФ
рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти, сообщал накануне министр финансов Антон Силуанов
.