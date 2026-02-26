Рейтинг@Mail.ru
15:14 26.02.2026
Греф озвучил прогноз по курсу доллара
Греф озвучил прогноз по курсу доллара
2026-02-26T15:14:00+03:00
2026-02-26T15:14:00+03:00
экономика
россия
герман греф
антон силуанов
сбер
сбербанк россии
экономика, россия, герман греф, антон силуанов, сбер, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Антон Силуанов, Сбер, Сбербанк России
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава "Сбера" Герман Греф озвучил официальный прогноз банка по курсу доллара на текущий год - он составляет 85-90 рублей, а его "личный" курс на конец года - 95-100 рублей за доллар.
"Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям. Потому что в прошлом году у нас платежный баланс 40 миллиардов (долларов - ред.). В этом году он, очевидно, будет ниже, по прогнозам, до 10 (миллиардов долларов - ред.)", - сказал он в ходе звонка с аналитиками и журналистами.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Мосбиржа перевела операции с валютной парой "доллар-рубль" в биржевой режим
16 февраля, 15:46
"Иметь курс 80 (рублей за доллар - ред.) плюс-минус при таких параметрах, это будет, очевидно, невероятно, если это произойдет. Нельзя ничего исключать, но это против всего - теории, логики, практики и так далее. Официальный прогноз "Сбера" по курсу рубля 85-90, но мой личный курс на конец года - 95-100", - продолжил Греф.
Глава Сбербанка отметил, что все будет зависеть от политики Центрального банка.
"Вы знаете, что вчера наш министр финансов объявил о снижении цены отсечения. И если это будет означать снижение операции зеркалирования, то мы увидим динамику курса уже в самое ближайшее время", - также пояснил он.
По мнению Грефа, курс рубля уже со второго квартала должен начать расти. "Параметры, в каком темпе он будет расти, предсказать пока невозможно", подытожил он.
Кабмин РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти, сообщал накануне министр финансов Антон Силуанов.
Пункт обмена валюты - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россиян предупредили об обменниках, в которых нельзя менять валюту
12 февраля, 03:18
 
