Рейтинг@Mail.ru
Греф рассказал о преимуществах 12-процентной ключевой ставки - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 26.02.2026 (обновлено: 16:17 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/gref-2076890157.html
Греф рассказал о преимуществах 12-процентной ключевой ставки
Греф рассказал о преимуществах 12-процентной ключевой ставки - РИА Новости, 26.02.2026
Греф рассказал о преимуществах 12-процентной ключевой ставки
Снижение ключевой ставки до 12 процентов годовых позволит сбалансировать движение экономики и ускорить рост инвестиционной активности, считает глава "Сбера"... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:42:00+03:00
2026-02-26T16:17:00+03:00
экономика
герман греф
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056029170_0:11:3040:1720_1920x0_80_0_0_2847ef31574af8751064f177aefe7b56.jpg
https://ria.ru/20260213/stavka-2074216357.html
https://ria.ru/20260211/gref-2073697810.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056029170_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_3b44b4c8728f1c1ef8aee383e3ed4071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, герман греф, сбер
Экономика, Герман Греф, Сбер
Греф рассказал о преимуществах 12-процентной ключевой ставки

Греф: ключевая ставка на уровне 12% позволит сбалансировать движение экономики

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Снижение ключевой ставки до 12 процентов годовых позволит сбалансировать движение экономики и ускорить рост инвестиционной активности, считает глава "Сбера" Герман Греф.
«

"Мы пытались понять, при какой ключевой ставке может произойти некое замещение тенденции от падения к небольшому росту инвестиционной активности. По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12 процентов годовых, поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики", — сказал он во время конференц-звонка с журналистами и аналитиками.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Смелый шаг": как решение ЦБ повлияет на рубль и вклады
13 февраля, 16:58
Греф напомнил, что после того как инфляция стала замедляться, Центробанк приступил к снижению ключевой ставки. По мнению главы "Сбера", первый цикл снижения уже отразился на кредитной активности, но пока этого импульса недостаточно — инвестиции падают три квартала подряд. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может остановить этот процесс, полагает он.
Центробанк 13 февраля в шестой раз подряд снизил ключевую ставку. Сейчас она составляет 15,5 процента годовых.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Греф рассказал о самом кошмарном в своей жизни периоде работы
11 февраля, 16:40
 
ЭкономикаГерман ГрефСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала