Греф рассказал о преимуществах 12-процентной ключевой ставки

«

"Мы пытались понять, при какой ключевой ставке может произойти некое замещение тенденции от падения к небольшому росту инвестиционной активности. По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12 процентов годовых, поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики", — сказал он во время конференц-звонка с журналистами и аналитиками.