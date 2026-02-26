Греф рассказал о преимуществах 12-процентной ключевой ставки

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Снижение ключевой ставки до 12 процентов годовых позволит сбалансировать движение экономики и ускорить рост инвестиционной активности, считает глава "Сбера" Герман Греф.
«
"Мы пытались понять, при какой ключевой ставке может произойти некое замещение тенденции от падения к небольшому росту инвестиционной активности. По нашим ощущениям, эта ставка лежит в районе 12 процентов годовых, поэтому мы ждем как можно более быстрого выхода на эту ставку с тем, чтобы сбалансировать движение экономики", — сказал он во время конференц-звонка с журналистами и аналитиками.
"Смелый шаг": как решение ЦБ повлияет на рубль и вклады
13 февраля, 16:58
Греф напомнил, что после того как инфляция стала замедляться, Центробанк приступил к снижению ключевой ставки. По мнению главы "Сбера", первый цикл снижения уже отразился на кредитной активности, но пока этого импульса недостаточно — инвестиции падают три квартала подряд. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может остановить этот процесс, полагает он.
Центробанк 13 февраля в шестой раз подряд снизил ключевую ставку. Сейчас она составляет 15,5 процента годовых.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
Греф рассказал о самом кошмарном в своей жизни периоде работы
11 февраля, 16:40