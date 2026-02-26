Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan Оливер Грант

https://ria.ru/20260226/grant-2076778371.html
Один из основателей американской хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант, более известный под псевдонимом Power, скончался в возрасте 52 лет, сообщил... РИА Новости, 26.02.2026
Умер один из основателей хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Power Грант
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Один из основателей американской хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант, более известный под псевдонимом Power, скончался в возрасте 52 лет, сообщил коллектив.
"Покойся с миром, Power", - прокомментировали Wu-Tang Clan в официальном аккаунте в соцсети X
.
Причины смерти на данный момент не приводятся.
Оливер Грант работал с коллективом с момента его основания в 1992 году. Power принял участие в продюсировании всех семи студийных альбомов Wu-Tang Clan, а также заведовал бизнесом, связанным с брендированной продукцией группы.