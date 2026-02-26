Рейтинг@Mail.ru
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan Оливер Грант - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 26.02.2026 (обновлено: 09:04 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/grant-2076778371.html
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan Оливер Грант
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan Оливер Грант - РИА Новости, 26.02.2026
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan Оливер Грант
Один из основателей американской хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант, более известный под псевдонимом Power, скончался в возрасте 52 лет, сообщил... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T02:26:00+03:00
2026-02-26T09:04:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076806865_0:133:3083:1867_1920x0_80_0_0_49ca3e09e6493cd8d02ff1c8c07324f6.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076806865_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3e895e21292402617fa82f6e25219a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan Оливер Грант

Умер один из основателей хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Power Грант

© Getty Images / SOPA Images / Efren LandaosОливер "Power" Грант
Оливер Power Грант - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Getty Images / SOPA Images / Efren Landaos
Оливер "Power" Грант. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Один из основателей американской хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Оливер Грант, более известный под псевдонимом Power, скончался в возрасте 52 лет, сообщил коллектив.
"Покойся с миром, Power", - прокомментировали Wu-Tang Clan в официальном аккаунте в соцсети X.
Причины смерти на данный момент не приводятся.
Оливер Грант работал с коллективом с момента его основания в 1992 году. Power принял участие в продюсировании всех семи студийных альбомов Wu-Tang Clan, а также заведовал бизнесом, связанным с брендированной продукцией группы.
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала