Россияне смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу через MAX - РИА Новости, 26.02.2026
18:51 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/gostinitsa-2076973458.html
Россияне смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу через MAX
Россияне смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу через MAX - РИА Новости, 26.02.2026
Россияне смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу через MAX
Россияне с помощью чат-бота в мессенджере Max смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу и дать согласие на обработку данных, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:51:00+03:00
2026-02-26T18:51:00+03:00
общество
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771682_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f68eda623d77000bd830a04cf53e26ba.jpg
https://ria.ru/20260225/max-2076761805.html
общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мессенджер max
Общество, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Мессенджер Max

Россияне смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу через MAX

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россияне с помощью чат-бота в мессенджере Max смогут заполнить анкету для заселения в гостиницу и дать согласие на обработку данных, говорится в сообщении Минэкономразвития.
"Вместе с правительством упростили правила заселения в гостиницы. Постояльцы с помощью чат-ботов в мессенджере могут заранее заполнить анкету и дать согласие на обработку данных. При заезде сотрудникам отеля остается только сверить данные с оригиналом паспорта", - говорится в сообщении в официальном канале Минэкономразвития в мессенджере Max.
Там добавили, что попробовать новацию в тестовом режиме можно в отелях гостиничных сетей Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group.
