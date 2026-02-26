https://ria.ru/20260226/gost-2076801933.html
Новый ГОСТ на пиво, включая безалкогольное, появится в России в 2027 году, следует из документа Роскачества, который изучило РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2026
В России появится новый ГОСТ на пиво
Новый ГОСТ на пиво появится в 2027 году
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Новый ГОСТ на пиво, включая безалкогольное, появится в России в 2027 году, следует из документа Роскачества, который изучило РИА Новости.
Текущий стандарт предполагает использование только пшеничного и ячменного солода. В пиве их доля должна быть не меньше 80%. Новый национальный стандарт, который заработает в 2027 году, предлагает использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.
Кроме того, новый ГОСТ уточняет термин "пиво", теперь под ним понимается "пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок".
Также появилось определение безалкогольного пива, под которым понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5%, а также безалкогольного пшеничного пива.