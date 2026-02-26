https://ria.ru/20260226/gosduma-2077018838.html
В Госдуме предостерегли о последствиях передачи Украине ядерного оружия
Передача Украине ядерного оружия создаст угрозу ядерного конфликта в Европе, который может распространиться на весь мир, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 26.02.2026
В Госдуме предостерегли о последствиях передачи Украине ядерного оружия
Депутат Белик: передача Украине ядерного оружия создаст угрозу всему миру