В Госдуме предостерегли о последствиях передачи Украине ядерного оружия
26.02.2026
В Госдуме предостерегли о последствиях передачи Украине ядерного оружия
В Госдуме предостерегли о последствиях передачи Украине ядерного оружия
В Госдуме предостерегли о последствиях передачи Украине ядерного оружия

Депутат Белик: передача Украине ядерного оружия создаст угрозу всему миру

Украинский флаг
Украинский флаг. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия создаст угрозу ядерного конфликта в Европе, который может распространиться на весь мир, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Передача Украине ядерного оружия создаст угрозу ядерного конфликта в Европе, который может распространиться на весь мир. Украина сегодня - это страна-террорист. А если окажется еще и с ядерным оружием, то станет представлять угрозу для всего человечества", - сказал Белик.
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
Вчера, 08:00
По его словам, Украине нужно ядерное оружие, прежде всего, для шантажа и террора.
"Планы передать Украине ядерное оружие могут вынашивать лишь безумцы", - сказал депутат.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Настоящие украинцы спасут Россию от выдуманных
Вчера, 08:00
 
