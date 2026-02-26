Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на призыв Сикорского готовиться к войне
21:27 26.02.2026 (обновлено: 21:28 26.02.2026)
В Госдуме отреагировали на призыв Сикорского готовиться к войне
В Госдуме отреагировали на призыв Сикорского готовиться к войне
В Госдуме отреагировали на призыв Сикорского готовиться к войне

Депутат Чепа: трудно предположить, что может быть в мозгах у Сикорского

Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского к своим гражданам готовиться к войне, отметил, что можно только предполагать, что "может быть у кого-то в воспаленных мозгах, какие им снятся войны".
"Нам трудно предположить, что может быть у кого-то в воспаленных мозгах, какие им снятся войны. Много слышим различных таких предложений. Мы можем гадать, что он этим хотел сказать. К сожалению, таких заявлений сегодня немало", - заявил Чепа в беседе с "Лентой.ру".
Выступая в среду в сейме, Сикорский заявил, что текущее состояние дел в Европе вынуждает Польшу "готовиться к конфликту в масштабах, которые испытали наши и деды или прадеды".
При этом министр подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления оборонной готовности страны и развития союзнических отношений, прежде всего в рамках Европейского союза и при поддержке США. По его мнению, исход конфликта вокруг Украины имеет ключевое значение для безопасности Польши и расстановки сил в Европе.
На Западе всполошились из-за заявления Сикорского о России
Вчера, 18:42
