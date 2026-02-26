https://ria.ru/20260226/gosduma-2077002982.html
В Госдуме отреагировали на призыв Сикорского готовиться к войне
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского к своим гражданам готовиться к... РИА Новости, 26.02.2026
Депутат Чепа: трудно предположить, что может быть в мозгах у Сикорского