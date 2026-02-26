Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026

ГД расширила список адресатов обращения о планах Парижа и Лондона по Киеву
13:01 26.02.2026
ГД расширила список адресатов обращения о планах Парижа и Лондона по Киеву
ГД расширила список адресатов обращения о планах Парижа и Лондона по Киеву

Обращение ГД из-за планов по поставкам Киеву ЯО направят Бундестагу ФРГ

Здание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку к обращению к Национальному собранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву, расширив перечень адресатов и включив в него Бундестаг ФРГ.
"Давайте мы тогда примем за основу проект постановления. А затем, с учетом поступившего предложения, мы делаем это в исключительных случаях, мы просто расширим перечень адресатов и внесем необходимые дополнения в части, соответственно, наименований субъектов, добавив Бундестаг Федеративной Республики Германия и в заголовок, и, соответственно, в заключительной части", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
Пуск российской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На Западе раскрыли, чем обернулась ядерная провокация против Москвы
Вчера, 04:43
Володин отметил, что канцлер Германии Фридрих Мерц также несет ответственность в данной ситуации.
"Он, зная, с одной стороны, должен был, со своей стороны, сделать всё, чтобы остановить это преступление. С другой - проинформировать своих коллег", - добавил председатель ГД.
Председатель Госдумы также поддержал позицию главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова о том, что Мерц делает немецкий народ заложником закулисных переговоров, которые несут в себе огромные риски уже мирового уровня.
"Мы должны с учетом имеющейся информации направить постановление в Бундестаг, чтобы депутаты, представляющие немецкий народ, знали о действиях своего канцлера, которые он скрыл. Вот пускай поднимут переписки, пускай ознакомятся со всеми материалами и дадут этому оценку. Немецкий народ не может быть заложником закулисных переговоров, которые несут трагедию для народов всех стран", - сказал Володин.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В России пригрозили Киеву жестким отпором за приобретение ядерного оружия
Вчера, 02:47
 
