ГД расширила список адресатов обращения о планах Парижа и Лондона по Киеву

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку к обращению к Национальному собранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву, расширив перечень адресатов и включив в него Бундестаг ФРГ.

"Давайте мы тогда примем за основу проект постановления. А затем, с учетом поступившего предложения, мы делаем это в исключительных случаях, мы просто расширим перечень адресатов и внесем необходимые дополнения в части, соответственно, наименований субъектов, добавив Бундестаг Федеративной Республики Германия и в заголовок, и, соответственно, в заключительной части", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Он, зная, с одной стороны, должен был, со своей стороны, сделать всё, чтобы остановить это преступление. С другой - проинформировать своих коллег", - добавил председатель ГД.

Председатель Госдумы также поддержал позицию главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова о том, что Мерц делает немецкий народ заложником закулисных переговоров, которые несут в себе огромные риски уже мирового уровня.

"Мы должны с учетом имеющейся информации направить постановление в Бундестаг, чтобы депутаты, представляющие немецкий народ, знали о действиях своего канцлера, которые он скрыл. Вот пускай поднимут переписки, пускай ознакомятся со всеми материалами и дадут этому оценку. Немецкий народ не может быть заложником закулисных переговоров, которые несут трагедию для народов всех стран", - сказал Володин.