Госдума приняла закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС России

12:57 26.02.2026 (обновлено: 12:59 26.02.2026)
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ.
Законопроект был внесён в Госдуму правительством РФ, изменения предлагается внести в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Законопроектом предусматривается расширение перечня оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора, дополнив его случаем, когда запрос иностранного государства о выдаче поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формирований.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней
