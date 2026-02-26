Госдума приняла закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС России

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете на выдачу в другие страны для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ.

Законопроектом предусматривается расширение перечня оснований, влекущих отказ в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора, дополнив его случаем, когда запрос иностранного государства о выдаче поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формирований.