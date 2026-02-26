Депутат рассказала, надо ли сообщать о беременности на собеседовании

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Устраиваясь на работу, женщина не обязана сообщать о своей беременности на собеседовании, беременность и наличие детей не могут быть поводом для отказа в приёме на работу, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Давайте сразу начнём с главного: устраиваясь на работу, женщина не обязана сообщать о своей беременности на собеседовании. И не позволяйте потом работодателю стыдить вас за то, что вы якобы утаили важную информацию", - сказала Стенякина

Она напомнила, что по всем вопросам, касающимся трудоустройства, работы, увольнения необходимо ориентироваться на Трудовой кодекс РФ

"ТК РФ не содержит требования сообщать о беременности при трудоустройстве. Более того, в статье 64 ТК РФ прямо указано - беременность и наличие детей не могут быть поводом для отказа в приёме на работу. Отказ в приёме на работу или увольнение по причине беременности запрещены также Уголовным кодексом, статья 145 УК РФ", - подчеркнула депутат.

По словам Стенякиной, вся государственная политика сейчас направлена на то, чтобы в России создавались семьи, рождались дети.

"Мы все находимся в одной лодке, и любая организация, бюджетная или частная, должна поддерживать такой подход. Кстати, декретные выплаты назначает и выплачивает СФР, все работодатели для этого уплачивают страховые взносы, так что беременная сотрудница свою компанию не "обкрадывает", - уточнила она.

Парламентарий добавила, что если компания по итогам собеседования предлагает женщине трудоустройство, значит, руководство устроили её опыт и квалификация, отпуск по беременности и родам продлится недолго, зато компания получила в штат подходящего сотрудника.

Стенякина считает, что в условиях дефицита кадров на рынке труда получается "хорошая игра вдолгую", а что касается отпуска по уходу за ребёнком, вместо мамы его может взять другой родственник, или же женщина может работать удалённо, вариантов много, но в любом случае, "беременность сотрудницы – не приговор для предприятия".

"Напомню еще несколько важных моментов. Работодатель при трудоустройстве беременной женщины не может установить для нее испытательный срок. Если сотрудница была принята с испытательным сроком и сообщила о беременности позже, испытательный срок завершится с этого момента", - сказала она.

Член думского комитета также отметила, что беременных сотрудниц нельзя отправлять в командировку, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время и выходные дни, нельзя уволить, если это не случай ликвидации предприятия.