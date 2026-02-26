В Госдуме предложили запретить роботам представляться человеческим именем

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили сделать обязательным при звонках компаний предупреждения в начале звонка о том, что разговаривает робот, и запретить ему представляться человеческим именем.

Обращение с соответствующим предложением было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон "О рекламе", установив: обязательное требование начинать любой автоматизированный телефонный звонок с уведомления о том, что разговор осуществляется с использованием автоматизированной системы (голосового робота); запрет для автоматизированных систем представляться человеческими именами или иным образом создавать у абонента впечатление, что общение ведётся с живым оператором", - сказано в обращении.

Принятие инициативы, по мнению авторов, повысит прозрачность телефонных звонков, снизит уровень манипулятивного воздействия на граждан, укрепит защиту прав потребителей и будет способствовать снижению числа случаев телефонного мошенничества.

"Гражданин должен с первых секунд разговора понимать, взаимодействует ли он с человеком или с программным алгоритмом, и принимать осознанно решение о продолжении диалога", - уточнили они.