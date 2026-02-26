Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить роботам представляться человеческим именем
00:10 26.02.2026
В Госдуме предложили запретить роботам представляться человеческим именем
В Госдуме предложили запретить роботам представляться человеческим именем - РИА Новости, 26.02.2026
В Госдуме предложили запретить роботам представляться человеческим именем
Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили сделать обязательным при звонках компаний предупреждения... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T00:10:00+03:00
2026-02-26T00:10:00+03:00
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить роботам представляться человеческим именем

РИА Новости: Даванков предложил маркировать звонок, сделанный от имени робота

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили сделать обязательным при звонках компаний предупреждения в начале звонка о том, что разговаривает робот, и запретить ему представляться человеческим именем.
Обращение с соответствующим предложением было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон "О рекламе", установив: обязательное требование начинать любой автоматизированный телефонный звонок с уведомления о том, что разговор осуществляется с использованием автоматизированной системы (голосового робота); запрет для автоматизированных систем представляться человеческими именами или иным образом создавать у абонента впечатление, что общение ведётся с живым оператором", - сказано в обращении.
Принятие инициативы, по мнению авторов, повысит прозрачность телефонных звонков, снизит уровень манипулятивного воздействия на граждан, укрепит защиту прав потребителей и будет способствовать снижению числа случаев телефонного мошенничества.
"Гражданин должен с первых секунд разговора понимать, взаимодействует ли он с человеком или с программным алгоритмом, и принимать осознанно решение о продолжении диалога", - уточнили они.
Депутаты отметили, что отсутствие регулирования приводит к введению граждан в заблуждение, повышает уровень недоверия к телефонным звонкам в целом и формирует ощущение манипулятивного воздействия, а имитация живого общения усиливает психологическое давление, особенно на пожилых людей, и может способствовать совершению мошеннических действий, поскольку гражданин дольше остаётся в диалоге, полагая, что общается с человеком.
ОбществоГосдума РФ
 
 
