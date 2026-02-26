Зачем в СССР возводили целые города с нуля

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. История градостроительства XX века знает немало примеров, когда города возникали не естественным путем, а по воле государства. Но советский проект в этом ряду стоит особняком. Это был грандиозный эксперимент по созданию городской среды буквально на пустом месте.

Зачем строить с нуля?

Решение о создании новых городов диктовалось не прихотью, а суровой необходимостью . Молодое Советское государство после революции и Гражданской войны остро нуждалось в ускоренной индустриализации. Требовалось создать новую географию производства — буквально с лопатой в руках.

Сначала геологи и инженеры выбирали площадку рядом с источником ресурсов. Затем на "пустое" место прибывали первые отряды строителей — комсомольцы-добровольцы, заключенные, военные. Они жили в палатках и бараках.

Типовое проектирование позволяло быстро возводить дома, школы, детсады, клубы. Городская планировка была стандартной: прямые проспекты, микрорайоны с дворами, обязательный Дом культуры и площадь для демонстраций.

Стальное сердце, выкованное в степи

Магнитогорск стал первым в мире городом, построенным по единому плану. 30 июня 1929 года к горе Магнитной прибыл первый поезд со строителями. До завода здесь не было ничего, кроме железной руды.

Крупное месторождение, многоводные реки, возможность построить дороги к углям Кузбасса — все это делало место идеальным для металлургического гиганта. Первая домна была заложена в июле 1930 года, а уже в начале 1932-го запущена. Строительство шло рекордными темпами.

Рядом с заводом рос Соцгород — уникальная попытка повлиять на сознание человека с помощью архитектуры. Сегодня готовятся документы для присвоения первому кварталу Магнитогорска статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город, построенный вопреки природе

"Город необычайной биографии", — говорил Леонид Брежнев о Комсомольске-на-Амуре. Его возвели вопреки всему — на болотах, среди непроходимых лесов, в условиях лютых морозов и абсолютной изоляции. Решение превратить село Пермское, основанное в 1860 году, в центр авиа- и судостроения было поистине масштабным.

12 июня 1932 года в торжественной обстановке заложили первый камень судостроительного завода. Но силы энтузиастов быстро иссякли — природа оказалась беспощадной. К лету 1941-го полностью воплотить планы не удалось, и многие заводы достраивали уже в годы войны . Позже это место на долгие годы превратилось в криминальную столицу региона.

Пять ударных строек

Братск — уникальный случай в советской истории. Это единственный город страны, через который прошли пять комсомольских ударных строек. Молодежь со всего Союза съезжалась в суровую тайгу, чтобы построить ГЭС, лесопромышленный комплекс, алюминиевый завод, ЛЭП-500 и сам город.

"Хочешь завалить дело — начинай согласовывать", — говорил руководитель строительства Иван Наймушин. Он считал, что использование Ангары и Енисея поможет ликвидировать дефицит электроэнергии в Сибири. Зимой 1956 года при морозах до минус 45 реку перекрыли со льда — впервые в мировой гидроэнергетике. Проектная мощность ГЭС в итоге была увеличена на миллион киловатт, а правительственная комиссия поставила ей оценку "отлично".

В Братск стремились не только романтики, но и лучшие инженеры, выпускники престижных вузов. Их трудовой подвиг остался примером мужества и сибирского братства.

Сам город формировался из нескольких поселков. В 1951 году село Братск стало рабочим поселком, потом объединилось с соседними. Так из разрозненных поселений вырос крупный индустриальный центр.

Город, ушедший под воду

История Тольятти — одна из самых драматичных. Старый город стоял на Волге с 1737 года. К началу 1950-х в нем жило 12 тысяч человек, преобладала деревянная застройка. Несколько каменных зданий, церквей, земская больница, а также частные дома с палисадниками, колодцы во дворах — обычная провинциальная Россия.

21 августа 1950 года Совет Министров СССР принял постановление о строительстве Куйбышевской ГЭС. Для водохранилища требовалось затопить 6450 квадратных километров — территория, сопоставимая с небольшой европейской страной. Так жители и узнали , что через три года должны будут покинуть свои дома.

В зону затопления попадали 292 населенных пункта. Переселению подлежали около 150 тысяч человек. Постановление от 21 ноября 1951 года детально регламентировало процесс: сроки, компенсации, обязанности жителей.

Первым перенесли дом 70-летнего сапожника Василия Старикова — семье выделили строительную бригаду бесплатно. Сейчас в этом доме музей. Деревянные строения жители разбирали сами: снимали крышу, грузили бревна на подводы и везли на новое место — примерно в десяти километрах, на возвышенность. Каменные здания разбирали на кирпич или просто разрушали. Церкви, купеческие особняки, склады — все пошло под снос.

За каменные дома выплачивали компенсацию от 1000 до 5000 рублей. Средняя зарплата в СССР в 1953 году составляла 684 рубля. Оценивали все: дома, сараи, бани, каждое дерево и куст. Платили в два этапа: половину сразу, остальное — после зачистки участка.

Население нового города увеличилось до 75 тысяч — сюда съезжались строители, инженеры, рабочие. В 1964 году город переименовали в Тольятти в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти.