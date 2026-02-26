Рейтинг@Mail.ru
11:12 26.02.2026 (обновлено: 12:24 26.02.2026)
Гладков рассказал, как сельский житель отказался его подвезти
Гладков рассказал, как сельский житель отказался его подвезти
Гладков рассказал, как сельский житель отказался его подвезти

Местный житель отказался подвезти белгородского губернатора Гладкова

Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как опоздал на совещание из-за того, что местный житель отказался подвезти его.
Гладков объяснил, что рано утром возвращался из командировки на поезде, но тот сломался недалеко от Белгорода. Губернатор вышел и попытался найти машину, чтобы доехать до железнодорожного переезда, где его уже ждал автомобиль. С такой просьбой он обратился к сельскому жителю, но тот отказался, хотя ехать было недалеко — "метров 600-700".
"Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно зачем", — написал Гладков в Telegram-канале.
По словам губернатора, мужчина объяснил отказ тем, что авто принадлежит не только ему, но и дочери, и он беспокоится о его сохранности. Гладков согласился, что излишняя эксплуатация может повредить собственному имуществу, тем более что машина куплена на личные деньги.
Тем не менее он предположил, что мужчина чем-то обижен на власти. Выяснить, в чем обида, по поручению Гладкова должен глава Яковлевского округа Олег Медведев.
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
 
 
