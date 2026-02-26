https://ria.ru/20260226/gladkov-2076830949.html
Гладков рассказал, как сельский житель отказался его подвезти
Гладков рассказал, как сельский житель отказался его подвезти
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как опоздал на совещание из-за того, что местный житель отказался подвезти его. РИА Новости, 26.02.2026
белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
БЕЛГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как опоздал на совещание из-за того, что местный житель отказался подвезти его.
Гладков объяснил, что рано утром возвращался из командировки на поезде, но тот сломался недалеко от Белгорода
. Губернатор вышел и попытался найти машину, чтобы доехать до железнодорожного переезда, где его уже ждал автомобиль. С такой просьбой он обратился к сельскому жителю, но тот отказался, хотя ехать было недалеко — "метров 600-700".
"Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно зачем", — написал Гладков в Telegram-канале
.
По словам губернатора, мужчина объяснил отказ тем, что авто принадлежит не только ему, но и дочери, и он беспокоится о его сохранности. Гладков согласился, что излишняя эксплуатация может повредить собственному имуществу, тем более что машина куплена на личные деньги.
Тем не менее он предположил, что мужчина чем-то обижен на власти. Выяснить, в чем обида, по поручению Гладкова должен глава Яковлевского округа Олег Медведев.