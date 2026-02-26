Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла проект о наказании за отрицание геноцида народа СССР - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 26.02.2026 (обновлено: 13:56 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/genotsid-2076878388.html
Госдума приняла проект о наказании за отрицание геноцида народа СССР
Госдума приняла проект о наказании за отрицание геноцида народа СССР - РИА Новости, 26.02.2026
Госдума приняла проект о наказании за отрицание геноцида народа СССР
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за отрицание факта геноцида... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:52:00+03:00
2026-02-26T13:56:00+03:00
госдума рф
россия
вячеслав володин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20251229/genotsid-2065288090.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, вячеслав володин, общество
Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин, Общество
Госдума приняла проект о наказании за отрицание геноцида народа СССР

ГД приняла проект об уголовной ответственности за отрицание геноцида народа СССР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за отрицание факта геноцида советского народа и оскорбление памяти жертв геноцида.
Законопроектом предлагается дополнить статьи 243.4 и 354.1 УК РФ, предусмотрев уголовную ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также за отрицание этого факта и оскорбление памяти жертв такого преступления.
Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 миллионов человек, среди заживо похороненных, замученных в концлагерях и в результате медицинских экспериментов - женщины, старики и дети. По его словам, даже спустя восемь десятков лет продолжается фиксация доказательств преступлений фашистов, в 33 регионах России суды признали их геноцидом советского народа.
Председатель Госдумы подчеркивал, что предлагаемые изменения позволят усилить правовую охрану исторической памяти, более эффективно противостоять попыткам обеления деяний фашистов и реабилитации нацизма. Он добавил, что этим зверствам нет и не может быть оправдания, нельзя допустить их повторения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа
29 декабря 2025, 08:56
 
Госдума РФРоссияВячеслав ВолодинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала