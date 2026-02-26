Госдума приняла проект о наказании за отрицание геноцида народа СССР

Председатель Госдумы подчеркивал, что предлагаемые изменения позволят усилить правовую охрану исторической памяти, более эффективно противостоять попыткам обеления деяний фашистов и реабилитации нацизма. Он добавил, что этим зверствам нет и не может быть оправдания, нельзя допустить их повторения.