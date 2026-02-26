Блогер Гасанов выплатил 300 миллионов рублей налогов в 2024 году

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, заочно обвиняемый в отмывании денег, выплатил около 300 миллионов рублей налоговой в 2024 году, сообщили РИА Новости его адвокаты.
"Он заплатил около 300 миллионов рублей налогов в 2024 году. Основное тело долга составило 170 миллионов, остальное - пени и штрафы", - сказала защита.
По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей, после чего легализовал деньги "путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей.
Свою вину Гасанов не признает. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Пресненский суд Москвы 17 марта продолжит рассматривать дело блогера, ожидается, что в суд явятся свидетели обвинения.
