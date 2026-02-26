Рейтинг@Mail.ru
Блогер Гасанов выплатил 300 миллионов рублей налогов в 2024 году
12:57 26.02.2026
Блогер Гасанов выплатил 300 миллионов рублей налогов в 2024 году
Блогер Гусейн Гасанов, заочно обвиняемый в отмывании денег, выплатил около 300 миллионов рублей налоговой в 2024 году, сообщили РИА Новости его адвокаты. РИА Новости, 26.02.2026
Блогер Гасанов выплатил 300 миллионов рублей налогов в 2024 году

Блогер Гусейн Гасанов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, заочно обвиняемый в отмывании денег, выплатил около 300 миллионов рублей налоговой в 2024 году, сообщили РИА Новости его адвокаты.
"Он заплатил около 300 миллионов рублей налогов в 2024 году. Основное тело долга составило 170 миллионов, остальное - пени и штрафы", - сказала защита.
По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей, после чего легализовал деньги "путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей.
Свою вину Гасанов не признает. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Пресненский суд Москвы 17 марта продолжит рассматривать дело блогера, ожидается, что в суд явятся свидетели обвинения.
Налоговая ликвидирует компанию блогера Гасанова
4 сентября 2025, 13:02
