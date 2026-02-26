Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд оставил в силе срок главарю банды киллеров Гагиеву - РИА Новости, 26.02.2026
15:34 26.02.2026
Верховный суд оставил в силе срок главарю банды киллеров Гагиеву
Верховный суд оставил в силе срок главарю банды киллеров Гагиеву - РИА Новости, 26.02.2026
Верховный суд оставил в силе срок главарю банды киллеров Гагиеву
Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву - главарю одной из крупнейших преступных группировок, действовавшей на территории... РИА Новости, 26.02.2026
© Фото : InterpolКриминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако)
Криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако) - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Interpol
Криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако). Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву - главарю одной из крупнейших преступных группировок, действовавшей на территории Московского региона и в Северной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Рассмотрев кассационную жалобу адвоката осужденного, коллегия по делам военнослужащих сочла меру наказания в виде пожизненного лишения свободы соразмерной совершенным деяниям и оставила в силе вынесенные судебные акты", - говорится в сообщении.
Южный окружной военный суд признал Гагиева виновным в создании и руководстве преступным сообществом, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
По информации следствия, Гагиев по прозвищу Джако создал в Северной Осетии три вооруженные группировки, чтобы "установить доминирующее положение в криминальной среде". Руководители этих банд по поручению Джако подобрали участников среди местных жителей, достали оружие и боеприпасы. Всего, как отмечал СК РФ, под началом Джако были минимум 50 бандитов.
В 2012-2013 годах по указанию Гагиева в Северной Осетии подчиненные ему бандиты совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа. При этом ранее СК РФ информировал, что всего на счету его группировки около 60 убийств, в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов.
Заголовок открываемого материала