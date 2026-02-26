Верховный суд оставил в силе срок главарю банды киллеров Гагиеву

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву - главарю одной из крупнейших преступных группировок, действовавшей на территории Московского региона и в Северной Осетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.