Гаага проигнорировала обращение посольства России из-за демонстрантов
15:02 26.02.2026
Гаага проигнорировала обращение посольства России из-за демонстрантов
в мире
нидерланды
россия
гаага
владимир тарабрин
нидерланды
россия
гаага
в мире, нидерланды, россия, гаага, владимир тарабрин
В мире, Нидерланды, Россия, Гаага, Владимир Тарабрин
Посольство Российской Федерации в Нидерландах
© ANP / Robin Utrecht
Посольство Российской Федерации в Нидерландах. Архивное фото
ГААГА, 26 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов проигнорировали обращения посольства России с требованием прекратить нарушения местных законов проукраинскими демонстрантами, которые воспроизводили мелодию на громкости свыше 120 децибел у здания дипмиссии, Гаага осознанно нарушила обязательства принимающей стороны, заявил РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
Дипломат рассказал, что 24 февраля демонстранты разместили четыре самоходных электрооргана вплотную к ограде дипмиссии и вблизи зданий, где живут ее сотрудники с семьями и детьми. В течение восьми часов они воспроизводили мелодию, напоминающую гимн Украины, на громкости свыше 120 децибел, что никогда не разрешается в Нидерландах ни на одной из манифестаций, поскольку несет угрозу здоровью людей.
"В ходе "манифестации" было нарушено огромное количество местных законодательных актов и муниципальных правил. Наши обращения в МИД и полицию с требованием прекратить нарушения демонстрантами собственных законов и обеспечить нормальную работу посольства были проигнорированы", - сообщил агентству Тарабрин.
По его словам, речь идет об осознанном нарушении Гаагой своих обязательств в качестве принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство четко и недвусмысленно указало нидерландскому внешнеполитическому ведомству.
"Разумеется, российская сторона будет учитывать подобное поведение местных властей при выстраивании наших дальнейших двусторонних отношений с этой страной", - отметил посол.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
