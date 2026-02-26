ГААГА, 26 фев - РИА Новости. Власти Нидерландов проигнорировали обращения посольства России с требованием прекратить нарушения местных законов проукраинскими демонстрантами, которые воспроизводили мелодию на громкости свыше 120 децибел у здания дипмиссии, Гаага осознанно нарушила обязательства принимающей стороны, заявил РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.

По его словам, речь идет об осознанном нарушении Гаагой своих обязательств в качестве принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство четко и недвусмысленно указало нидерландскому внешнеполитическому ведомству.