Опубликовано фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Пропавшую девочку, которую искали три дня, в четверг нашли живой. В тот же день задержали подозреваемого в ее похищении. В МВД уточнили, что ребенка обнаружили в квартире с мужчиной 1983 года рождения. Врачи осмотрели девочку на месте, ее жизни ничего не угрожает.