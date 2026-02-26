Рейтинг@Mail.ru
22:59 26.02.2026
Опубликовано фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Опубликовано фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
В Сети появилось фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, снимки публикуются в Telegram-каналах. РИА Новости, 26.02.2026
Опубликовано фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Опубликовано фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Сети появилось фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, снимки публикуются в Telegram-каналах.
Пропавшую девочку, которую искали три дня, в четверг нашли живой. В тот же день задержали подозреваемого в ее похищении. В МВД уточнили, что ребенка обнаружили в квартире с мужчиной 1983 года рождения. Врачи осмотрели девочку на месте, ее жизни ничего не угрожает.
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске сначала затолкал ее в машину
Вчера, 22:34
СК сообщил, что экспертиза улик, найденных в машине подозреваемого в похищении, подтвердила его причастность к преступлению. Следствие будет ходатайствовать об аресте .
Как сообщили РИА Новости силовики, девочка ведет себя спокойно, но ничего не рассказывает, с ней будут работать психологи. Насильственных действий в отношении ребенка не было, уточнил собеседник агентства.
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку искали со вторника, когда утром она пошла выгуливать собаку и не вернулась.
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В деле о похищении девочки в Смоленске есть свидетель
Вчера, 22:06
 
ПроисшествияСмоленскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
