https://ria.ru/20260226/foto-2077016795.html
Опубликовано фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Опубликовано фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 26.02.2026
Опубликовано фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
В Сети появилось фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, снимки публикуются в Telegram-каналах. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T22:59:00+03:00
2026-02-26T22:59:00+03:00
2026-02-26T22:59:00+03:00
происшествия
смоленск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2077015760_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_3d2288b75c0432829e80e93d4b28808d.jpg
https://ria.ru/20260226/mashina-2077014432.html
https://ria.ru/20260226/smolensk-2077010517.html
смоленск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2077015760_0:10:960:730_1920x0_80_0_0_43f6c2cea673478b72e436e6eb4e6fef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Смоленск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Опубликовано фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Опубликовано фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Сети появилось фото подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, снимки публикуются в Telegram-каналах.
Пропавшую девочку, которую искали три дня, в четверг нашли живой. В тот же день задержали подозреваемого в ее похищении. В МВД уточнили, что ребенка обнаружили в квартире с мужчиной 1983 года рождения. Врачи осмотрели девочку на месте, ее жизни ничего не угрожает.
СК
сообщил, что экспертиза улик, найденных в машине подозреваемого в похищении, подтвердила его причастность к преступлению. Следствие будет ходатайствовать об аресте .
Как сообщили РИА Новости силовики, девочка ведет себя спокойно, но ничего не рассказывает, с ней будут работать психологи. Насильственных действий в отношении ребенка не было, уточнил собеседник агентства.
Пропавшую в Смоленске
девятилетнюю девочку искали со вторника, когда утром она пошла выгуливать собаку и не вернулась.