"В течение суток". На Западе раскрыли план Финляндии против России
02:48 26.02.2026 (обновлено: 02:49 26.02.2026)
"В течение суток". На Западе раскрыли план Финляндии против России
"В течение суток". На Западе раскрыли план Финляндии против России
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Финляндия потратила огромные средства на военную технику против России, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире...
"В течение суток". На Западе раскрыли план Финляндии против России

Аналитик Хеннингсен: закупленные Финляндией F-35 РФ может уничтожить за сутки

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Финляндия потратила огромные средства на военную технику против России, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала.
"Финляндия фактически опустошила свою казну, чтобы получить флот американских истребителей F-35 для борьбы с Россией", — сообщил эксперт.
При этом он отметил, что с военной точки зрения эти меры практически не имеют смысла.
"Россия, вероятно, может уничтожить все финские авиабазы в течение 24 часов залпом ракет "Кинжал". И на этом финский флот F-35 прекратил бы свое существование", — подчеркнул Хеннингсен.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В миреФинляндияРоссияВладимир ПутинF-35
 
 
