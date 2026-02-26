https://ria.ru/20260226/finlyandiya-2076779675.html
"В течение суток". На Западе раскрыли план Финляндии против России
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Финляндия потратила огромные средства на военную технику против России, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала
.
"Финляндия фактически опустошила свою казну, чтобы получить флот американских истребителей F-35 для борьбы с Россией", — сообщил эксперт.
При этом он отметил, что с военной точки зрения эти меры практически не имеют смысла.
"Россия, вероятно, может уничтожить все финские авиабазы в течение 24 часов залпом ракет "Кинжал". И на этом финский флот F-35 прекратил бы свое существование", — подчеркнул Хеннингсен.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.