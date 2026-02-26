Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото

"В течение суток". На Западе раскрыли план Финляндии против России



МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Финляндия потратила огромные средства на военную технику против России, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире Финляндия потратила огромные средства на военную технику против России, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала

"Финляндия фактически опустошила свою казну, чтобы получить флот американских истребителей F-35 для борьбы с Россией", — сообщил эксперт.

При этом он отметил, что с военной точки зрения эти меры практически не имеют смысла.

"Россия, вероятно, может уничтожить все финские авиабазы в течение 24 часов залпом ракет "Кинжал". И на этом финский флот F-35 прекратил бы свое существование", — подчеркнул Хеннингсен.