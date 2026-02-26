Рейтинг@Mail.ru
СМИ: расчеты Запада на крах России ударили по Европе - РИА Новости, 26.02.2026
13:22 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/evropa-2076868688.html
СМИ: расчеты Запада на крах России ударили по Европе
СМИ: расчеты Запада на крах России ударили по Европе - РИА Новости, 26.02.2026
СМИ: расчеты Запада на крах России ударили по Европе
Западные расчеты на крах России в конфликте на Украине обернулись негативными последствиями для самой Европы, которая столкнулась с энергетическим кризисом,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:22:00+03:00
2026-02-26T13:22:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260222/evropa-2076101061.html
https://ria.ru/20260225/evrosoyuz-2076734359.html
европа
россия
украина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, европа, россия, украина
В мире, Европа, Россия, Украина
СМИ: расчеты Запада на крах России ударили по Европе

Aydınlık: западные расчета на крах России обернулись кризисом для Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Западные расчеты на крах России в конфликте на Украине обернулись негативными последствиями для самой Европы, которая столкнулась с энергетическим кризисом, инфляцией и замедлением роста, пишет в четверг турецкая газета Aydınlık.
"Мы переживаем дни, когда высокомерные предрассудки Запада, который видит себя в зеркале величия, в очередной раз натыкаются на стену. Ведь неправильная стратегия Европы больше всего ударила по самой Европе", - отмечает колумнист издания Фикрет Акфырат.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Обернулась расплатой". СМИ раскрыли, что произошло в ЕС из-за России
22 февраля, 17:14
Газета напоминает, что в первые месяцы конфликта ряд западных политиков и аналитиков прогнозировали быстрый экономический крах России. Однако, подчеркивает Aydınlık, эти ожидания не оправдались, тогда как европейские экономики столкнулись с серьезными вызовами.
Издание указывает, что в 2022 году цены на природный газ в Европе выросли на 400–500%, что стало фактором энергетического кризиса и ускорения инфляции. Рост в ряде стран замедлился, а Германия в 2023 году вошла в рецессию. Существенное давление испытали химическая и металлургическая отрасли, а также домохозяйства на фоне роста стоимости жизни.
Дополнительным бременем для Европы, как отмечается, стали увеличение бюджетных дефицитов из-за мер поддержки экономики и рост оборонных расходов. Несмотря на постепенное замедление инфляции с 2025 года, реальные доходы населения остаются под давлением.
Aydınlık также подчеркивает, что Европа сталкивается с дилеммой в сфере безопасности - необходимостью выработки самостоятельной стратегии в условиях неопределенности вокруг будущего трансатлантических механизмов и роли США.
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Европе объяснили почему говорят с Россией на языке ненависти
25 февраля, 19:35
 
В миреЕвропаРоссияУкраина
 
 
