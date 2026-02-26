АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Западные расчеты на крах России в конфликте на Украине обернулись негативными последствиями для самой Европы, которая столкнулась с энергетическим кризисом, инфляцией и замедлением роста, пишет в четверг турецкая газета Aydınlık.
"Мы переживаем дни, когда высокомерные предрассудки Запада, который видит себя в зеркале величия, в очередной раз натыкаются на стену. Ведь неправильная стратегия Европы больше всего ударила по самой Европе", - отмечает колумнист издания Фикрет Акфырат.
Газета напоминает, что в первые месяцы конфликта ряд западных политиков и аналитиков прогнозировали быстрый экономический крах России. Однако, подчеркивает Aydınlık, эти ожидания не оправдались, тогда как европейские экономики столкнулись с серьезными вызовами.
Издание указывает, что в 2022 году цены на природный газ в Европе выросли на 400–500%, что стало фактором энергетического кризиса и ускорения инфляции. Рост в ряде стран замедлился, а Германия в 2023 году вошла в рецессию. Существенное давление испытали химическая и металлургическая отрасли, а также домохозяйства на фоне роста стоимости жизни.
Дополнительным бременем для Европы, как отмечается, стали увеличение бюджетных дефицитов из-за мер поддержки экономики и рост оборонных расходов. Несмотря на постепенное замедление инфляции с 2025 года, реальные доходы населения остаются под давлением.
Aydınlık также подчеркивает, что Европа сталкивается с дилеммой в сфере безопасности - необходимостью выработки самостоятельной стратегии в условиях неопределенности вокруг будущего трансатлантических механизмов и роли США.
