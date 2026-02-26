https://ria.ru/20260226/evraev-2077018096.html
Евраев рассказал о новой выплате за привлечение на службу по контракту
Евраев рассказал о новой выплате за привлечение на службу по контракту - РИА Новости, 26.02.2026
Евраев рассказал о новой выплате за привлечение на службу по контракту
Пятьсот тысяч рублей начнут выплачивать в Ярославской области за привлечение на службу по контракту жителей других регионов, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:15:00+03:00
2026-02-26T23:15:00+03:00
2026-02-26T23:15:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_479e8dde99fff9429405bb90a5217c35.jpg
https://ria.ru/20260224/vyplaty-2076459101.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023656139_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed37664a3128b319c0773f0101b9f92f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Евраев рассказал о новой выплате за привлечение на службу по контракту
Евраев: 550 тыс руб начнут выплачивать за привлечение на службу по контракту
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Пятьсот тысяч рублей начнут выплачивать в Ярославской области за привлечение на службу по контракту жителей других регионов, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Расширяем меры поддержки и вводим новую выплату – 500 тысяч рублей за привлечение на военную службу по контракту с министерством обороны РФ жителей других регионов. Получить ее может любой человек – независимо от того, где он живет и работает. Выплата производится после зачисления добровольца в воинскую часть", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется действующая мера поддержки – выплата 100 тысяч рублей за привлечение жителей Ярославской области на военную службу по контракту с министерством обороны РФ.
Также, отметил Евраев, недавно в регионе была увеличена до 2 миллионов рублей выплата для военнослужащих, которые подписывают контракт с Минобороны и отправляются в зону СВО.
В правительстве Ярославской области отмечают, что дополнительный набор на этих же условиях ведется и в войска беспилотных систем.
В Ярославской области создана эффективная система поддержки участников СВО и их родных и близких, подчеркивают в правительстве региона. Семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение соцуслуг и широкий пакет других льгот. Для бойцов предусмотрены медицинская реабилитация и серьезные выплаты в случае ранения.