Евраев рассказал о новой выплате за привлечение на службу по контракту

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Пятьсот тысяч рублей начнут выплачивать в Ярославской области за привлечение на службу по контракту жителей других регионов, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Расширяем меры поддержки и вводим новую выплату – 500 тысяч рублей за привлечение на военную службу по контракту с министерством обороны РФ жителей других регионов. Получить ее может любой человек – независимо от того, где он живет и работает. Выплата производится после зачисления добровольца в воинскую часть", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется действующая мера поддержки – выплата 100 тысяч рублей за привлечение жителей Ярославской области на военную службу по контракту с министерством обороны РФ.

Также, отметил Евраев, недавно в регионе была увеличена до 2 миллионов рублей выплата для военнослужащих, которые подписывают контракт с Минобороны и отправляются в зону СВО.

В правительстве Ярославской области отмечают, что дополнительный набор на этих же условиях ведется и в войска беспилотных систем.