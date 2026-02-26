Рейтинг@Mail.ru
Евраев рассказал о новой выплате за привлечение на службу по контракту
Ярославская область
 
23:15 26.02.2026
Евраев рассказал о новой выплате за привлечение на службу по контракту
Евраев рассказал о новой выплате за привлечение на службу по контракту
Пятьсот тысяч рублей начнут выплачивать в Ярославской области за привлечение на службу по контракту жителей других регионов, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 26.02.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Пятьсот тысяч рублей начнут выплачивать в Ярославской области за привлечение на службу по контракту жителей других регионов, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Расширяем меры поддержки и вводим новую выплату – 500 тысяч рублей за привлечение на военную службу по контракту с министерством обороны РФ жителей других регионов. Получить ее может любой человек – независимо от того, где он живет и работает. Выплата производится после зачисления добровольца в воинскую часть", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что в регионе сохраняется действующая мера поддержки – выплата 100 тысяч рублей за привлечение жителей Ярославской области на военную службу по контракту с министерством обороны РФ.
Также, отметил Евраев, недавно в регионе была увеличена до 2 миллионов рублей выплата для военнослужащих, которые подписывают контракт с Минобороны и отправляются в зону СВО.
В правительстве Ярославской области отмечают, что дополнительный набор на этих же условиях ведется и в войска беспилотных систем.
В Ярославской области создана эффективная система поддержки участников СВО и их родных и близких, подчеркивают в правительстве региона. Семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение соцуслуг и широкий пакет других льгот. Для бойцов предусмотрены медицинская реабилитация и серьезные выплаты в случае ранения.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Ярославской области увеличили выплату для контрактников
24 февраля, 16:50
 
