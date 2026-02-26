Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Турции напомнило Франции о нацистах на Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/es-2077015481.html
Посольство России в Турции напомнило Франции о нацистах на Украине
Посольство России в Турции напомнило Франции о нацистах на Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Посольство России в Турции напомнило Франции о нацистах на Украине
Посольство РФ в Анкаре в ходе дипломатической полемики с посольством Франции в Турции в соцсети X напомнило, что Париж является одним из ключевых сторонников... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T22:43:00+03:00
2026-02-26T22:43:00+03:00
в мире
париж
россия
киев
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065284232.html
париж
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, россия, киев, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Париж, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Посольство России в Турции напомнило Франции о нацистах на Украине

Посольство РФ в Турции напомнило Парижу о поддержке украинских нацистов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре в ходе дипломатической полемики с посольством Франции в Турции в соцсети X напомнило, что Париж является одним из ключевых сторонников нацистского киевского режима, который несёт ответственность за гибель гражданского населения.
Поводом для обмена заявлениями стала публикация российского диппредставительства с выдержками из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В сообщении подчёркивалось, что Москва остаётся открытой к политико-дипломатическому урегулированию и что завершение конфликта зависит от действий Киева. Также отмечалось, что намерения Парижа и Лондона предоставить Киеву ядерное оружие "явно нарушают все соответствующие принципы и нормы международного права".
Французская дипмиссия в Турции в ответ заявила в X, что Москва продолжает рассматривать "лондонско-парижское сдерживание как угрозу".
В ответ российское посольство выступило с жёсткой реакцией, напомнив о поддержке Парижем украинских нацистов.
"Печально, что от знаменитой французской дипломатии осталось лишь жалкое поведение в социальных сетях. Нашим коллегам следовало бы помнить, что Париж с 2014 года является одним из ключевых сторонников киевского нацистского режима, который убивает гражданское население собственной страны, включая женщин и детей. Но, возможно, французское правительство до сих пор тревожат призраки 1812 года?" - говорится в заявлении российской дипмиссии.
Обмен заявлениями вызвал активное обсуждение в турецком сегменте соцсетей и привлёк внимание местной аудитории.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Турции обвинили Зеленского в уничтожении собственного народа
29 декабря 2025, 08:24
 
В миреПарижРоссияКиевДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала