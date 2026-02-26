Посольство России в Турции напомнило Франции о нацистах на Украине

АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре в ходе дипломатической полемики с посольством Франции в Турции в соцсети X напомнило, что Париж является одним из ключевых сторонников нацистского киевского режима, который несёт ответственность за гибель гражданского населения.
Поводом для обмена заявлениями стала публикация российского диппредставительства с выдержками из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В сообщении подчёркивалось, что Москва остаётся открытой к политико-дипломатическому урегулированию и что завершение конфликта зависит от действий Киева. Также отмечалось, что намерения Парижа и Лондона предоставить Киеву ядерное оружие "явно нарушают все соответствующие принципы и нормы международного права".
Французская дипмиссия в Турции в ответ заявила в X, что Москва продолжает рассматривать "лондонско-парижское сдерживание как угрозу".
В ответ российское посольство выступило с жёсткой реакцией, напомнив о поддержке Парижем украинских нацистов.
"Печально, что от знаменитой французской дипломатии осталось лишь жалкое поведение в социальных сетях. Нашим коллегам следовало бы помнить, что Париж с 2014 года является одним из ключевых сторонников киевского нацистского режима, который убивает гражданское население собственной страны, включая женщин и детей. Но, возможно, французское правительство до сих пор тревожат призраки 1812 года?" - говорится в заявлении российской дипмиссии.
Обмен заявлениями вызвал активное обсуждение в турецком сегменте соцсетей и привлёк внимание местной аудитории.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
