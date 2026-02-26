"Печально, что от знаменитой французской дипломатии осталось лишь жалкое поведение в социальных сетях. Нашим коллегам следовало бы помнить, что Париж с 2014 года является одним из ключевых сторонников киевского нацистского режима, который убивает гражданское население собственной страны, включая женщин и детей. Но, возможно, французское правительство до сих пор тревожат призраки 1812 года?" - говорится в заявлении российской дипмиссии.