https://ria.ru/20260226/es-2076937975.html
ЕС пытается затруднять поставки нефти России в третьи страны, заявил МИД
ЕС пытается затруднять поставки нефти России в третьи страны, заявил МИД - РИА Новости, 26.02.2026
ЕС пытается затруднять поставки нефти России в третьи страны, заявил МИД
Евросоюз пытается затруднять поставки нефти РФ в третьи страны, не беспокоясь о глобальном вреде этих мер в странах за пределами Запада, заявила официальный... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:07:00+03:00
2026-02-26T17:07:00+03:00
2026-02-26T17:14:00+03:00
россия
мария захарова
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260226/london-2076936943.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, евросоюз, в мире
Россия, Мария Захарова, Евросоюз, В мире
ЕС пытается затруднять поставки нефти России в третьи страны, заявил МИД
Захарова: ЕС пытается затруднять поставки нефти России в третьи страны