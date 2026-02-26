Рейтинг@Mail.ru
ЕС пытается затруднять поставки нефти России в третьи страны, заявил МИД - РИА Новости, 26.02.2026
17:07 26.02.2026 (обновлено: 17:14 26.02.2026)
ЕС пытается затруднять поставки нефти России в третьи страны, заявил МИД
ЕС пытается затруднять поставки нефти России в третьи страны, заявил МИД
россия, мария захарова, евросоюз, в мире
Россия, Мария Захарова, Евросоюз, В мире
ЕС пытается затруднять поставки нефти России в третьи страны, заявил МИД

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз пытается затруднять поставки нефти РФ в третьи страны, не беспокоясь о глобальном вреде этих мер в странах за пределами Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Брюссель предпринимает шаги по затруднению поставок нашего "черного золота" морем в другие страны... Все это делается под неким лозунгом необходимости лишить, как они это сформулировали, Россию денежных поступлений от экспорта энергоносителей... Интересы стран мирового большинства, негативные последствия для глобальной экономики и энергетической безопасности в расчет Европейской комиссии вообще не принимаются", - сказала она в ходе брифинга.
РоссияМария ЗахароваЕвросоюзВ мире
 
 
