МИД: у ЕС нет оснований претендовать на место на переговорах по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 26.02.2026
МИД: у ЕС нет оснований претендовать на место на переговорах по Украине
МИД: у ЕС нет оснований претендовать на место на переговорах по Украине
МИД: у ЕС нет оснований претендовать на место на переговорах по Украине

Захарова: у ЕС нет оснований претендовать на место на переговорах по Украине

Купол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины
РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз, планирующий сократить штат постпредства РФ при ЕС, не имеет никаких оснований претендовать на место за столом переговоров по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Претензии ЕС занять хоть какое-то место за столом переговоров по Украине по определению не могут иметь под собой никаких оснований", - сказала Захарова на брифинге, комментируя план ЕС сократить штат постпредства РФ при ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Европа хочет видеть уступки со стороны России, заявила Каллас
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
