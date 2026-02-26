Рейтинг@Mail.ru
ЕС уведомил МИД о намерении сократить штат постпредства России
16:49 26.02.2026
ЕС уведомил МИД о намерении сократить штат постпредства России
ЕС уведомил МИД о намерении сократить штат постпредства России
МИД РФ уведомили о намерении ЕС сократить штат постпредства России при Евросоюзе до 40 человек, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2026
Новости
ЕС уведомил МИД о намерении сократить штат постпредства России

ЕС уведомил МИД о намерении сократить штат постпредства России до 40 человек

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. МИД РФ уведомили о намерении ЕС сократить штат постпредства России при Евросоюзе до 40 человек, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я могу, с одной стороны, подтвердить, что европейская внешнеполитическая служба уведомила о принятом в Брюсселе, так называемом, решении сократить штатную численность постоянного представительства Российской Федерации при ЕС и Евроатоме до 40 человек. В эту квоту входят и дипломаты, и административно-технический состав", - заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Дипломат подчеркнула, что данная мера рассматривается как дискриминационная.
