ЕС уведомил МИД о намерении сократить штат постпредства России
ЕС уведомил МИД о намерении сократить штат постпредства России - РИА Новости, 26.02.2026
ЕС уведомил МИД о намерении сократить штат постпредства России
МИД РФ уведомили о намерении ЕС сократить штат постпредства России при Евросоюзе до 40 человек, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2026
ЕС уведомил МИД о намерении сократить штат постпредства России
ЕС уведомил МИД о намерении сократить штат постпредства России до 40 человек