СМИ: дипломаты ЕС скептически отнеслись к идее использования активов России

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дипломаты ЕС скептически отнеслись к тому, чтобы возобновить обсуждение использования замороженных российских активов для выделения кредита Киеву, при этом Швеция готова поддержать такой вариант, если он снова будет вынесен на повестку, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных представителей политического блока.