СМИ: дипломаты ЕС скептически отнеслись к идее использования активов России - РИА Новости, 26.02.2026
11:47 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/es-2076841058.html
СМИ: дипломаты ЕС скептически отнеслись к идее использования активов России
СМИ: дипломаты ЕС скептически отнеслись к идее использования активов России - РИА Новости, 26.02.2026
СМИ: дипломаты ЕС скептически отнеслись к идее использования активов России
Дипломаты ЕС скептически отнеслись к тому, чтобы возобновить обсуждение использования замороженных российских активов для выделения кредита Киеву, при этом... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:47:00+03:00
2026-02-26T11:47:00+03:00
в мире
киев
швеция
европа
кайя каллас
антониу кошта
евросоюз
politico
киев
швеция
европа
в мире, киев, швеция, европа, кайя каллас, антониу кошта, евросоюз, politico, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Киев, Швеция, Европа, Кайя Каллас, Антониу Кошта, Евросоюз, Politico, Евросовет, Санкции в отношении России
СМИ: дипломаты ЕС скептически отнеслись к идее использования активов России

Politico: дипломаты ЕС скептически отнеслись к идее использования активов РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дипломаты ЕС скептически отнеслись к тому, чтобы возобновить обсуждение использования замороженных российских активов для выделения кредита Киеву, при этом Швеция готова поддержать такой вариант, если он снова будет вынесен на повестку, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных представителей политического блока.
"Глава дипломатии ЕС Кая Каллас вновь выдвинула идею использования осевших в Европе замороженных российских активов... Но другие дипломаты скептически отнеслись к этому предложению," - говорится в материале.
Один из дипломатов сообщил изданию, что глава Евросовета Антониу Кошта дал понять, что политические соглашения, достигнутые Евросоветом, "должны соблюдаться государствами-членами".
Идею Каллас при этом разделяют власти Швеции. Министр по делам ЕС Йессика Русенкранц сообщила Politico, что Стокгольм готов рассмотреть использование российских активов для выделения кредита Киеву, если вопрос об этом вновь войдет в повестку Евросоюза.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
В миреКиевШвецияЕвропаКайя КалласАнтониу КоштаЕвросоюзPoliticoЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
