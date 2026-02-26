СМИ: дипломаты ЕС скептически отнеслись к идее использования активов России

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дипломаты ЕС скептически отнеслись к тому, чтобы возобновить обсуждение использования замороженных российских активов для выделения кредита Киеву, при этом Швеция готова поддержать такой вариант, если он снова будет вынесен на повестку, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных представителей политического блока.
"Глава дипломатии ЕС Кая Каллас вновь выдвинула идею использования осевших в Европе замороженных российских активов... Но другие дипломаты скептически отнеслись к этому предложению," - говорится в материале.
Один из дипломатов сообщил изданию, что глава Евросовета Антониу Кошта дал понять, что политические соглашения, достигнутые Евросоветом, "должны соблюдаться государствами-членами".
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.