ЕС хочет уговорить Венгрию отменить вето, пишут СМИ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз не станет принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро, а вместо этого сосредоточится на давлении и уговорах, в частности, речь может идти о документе с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и неназванного чиновника ЕС.

Как пишет издание, действия Орбана вызвали возмущение во всем ЕС , а заявления Кошты намекали на возможное юридическое наказание, которое может принять форму так называемой процедуры по статье 7, лишающей Будапешт права голоса.

"Однако четыре дипломата и высокопоставленный чиновник ЕС ... отвергли идею юридического решения проблемы ... Вместо этого они утверждали, что лидеры должны сосредоточиться на давлении и уговорах, чтобы Будапешт отказался от своего вето", - пишет издание.

Два дипломата заявили, что более реалистичным способом решения проблемы является подготовка "документа", в котором будет изложено обещание восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

"Времени для юридического варианта нет ... Придется искать политическое решение", - заявил один из дипломатов.