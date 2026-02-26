Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет уговорить Венгрию отменить вето, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
09:31 26.02.2026
ЕС хочет уговорить Венгрию отменить вето, пишут СМИ
ЕС хочет уговорить Венгрию отменить вето, пишут СМИ
в мире
венгрия
украина
будапешт
антониу кошта
петер сийярто
евросоюз
politico
в мире, венгрия, украина, будапешт, антониу кошта, петер сийярто, евросоюз, politico, европейский совет, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Антониу Кошта, Петер Сийярто, Евросоюз, Politico, Европейский совет, Мирный план США по Украине
ЕС хочет уговорить Венгрию отменить вето, пишут СМИ

Politico: ЕС хочет отменить вето Венгрии, обещая вернуть поставки по "Дружбе"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз не станет принимать юридические меры против Венгрии за отказ поддержать выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро, а вместо этого сосредоточится на давлении и уговорах, в частности, речь может идти о документе с обещанием восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и неназванного чиновника ЕС.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта во вторник на пресс-конференции в Киеве обвинил Венгрию в шантаже после наложения Будапештом вето на выдачу кредита Украине, призвал Еврокомиссию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для преодоления блокировки.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Болтовня проигравшего". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
Вчера, 21:59
Как пишет издание, действия Орбана вызвали возмущение во всем ЕС, а заявления Кошты намекали на возможное юридическое наказание, которое может принять форму так называемой процедуры по статье 7, лишающей Будапешт права голоса.
"Однако четыре дипломата и высокопоставленный чиновник ЕС ... отвергли идею юридического решения проблемы ... Вместо этого они утверждали, что лидеры должны сосредоточиться на давлении и уговорах, чтобы Будапешт отказался от своего вето", - пишет издание.
Два дипломата заявили, что более реалистичным способом решения проблемы является подготовка "документа", в котором будет изложено обещание восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
"Времени для юридического варианта нет ... Придется искать политическое решение", - заявил один из дипломатов.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В ЕС рассказали, что блоку даст вступление Украины
Вчера, 18:41
 
Заголовок открываемого материала