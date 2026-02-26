Сын Грачевского через суд требует документы у компании, снимающей "Ералаш"

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Сын бывшего художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Максим Грачевский просит суд в Москве обязать ООО "Продюсерский центр "Ералаш" предоставить ему документы о деятельности компании, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Грачевский-старший владел в компании долей в 50%, другая половина была и остается у гендиректора Аркадия Григоряна. После смерти худрука "Ералаша" в 2021 году его часть отошла четырем его наследникам. В настоящий момент, согласно данным "БИР-Аналитик", Максиму Грачевскому принадлежит 12,5%. Остальными наследниками доли пока не оформлены.

Как участник ООО Грачевский-младший запросил у него сведения о финансово-хозяйственной деятельности с 2019 по сентябрь 2025 года, но компания предоставила их не полностью и только с 2022 года, что стало основанием для обращения в суд.

В иске Грачевский требует предоставить, в частности, документы обо всех открытых и закрытых счетах, бухгалтерскую отчетность, содержащую отчеты о прибылях и убытках, о движении денежных средств и тому подобное.

Представитель ПЦ "Ералаш" на предварительных слушаниях выразил надежду, что к следующему заседанию стороны уже помирятся. По его словам, "главная большая цель – делать крутой "Ералаш". Суд назначил рассмотрение дела на 2 апреля.