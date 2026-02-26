Эксперт рассказал, когда дочь Ким Чен Ына могут назначить преемницей

СЕУЛ, 26 фев — РИА Новости. Дочь лидера Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э в ближайшие пять лет может пройти последнюю стадию подготовки к наследованию власти, а после X съезда Трудовой партии Кореи перейти к роли официально назначенного преемника, поделился мнением с РИА Новости профессор сеульского университета исследований КНДР Ян Му Чжин.

По его оценке, участие Ким Чжу Э в военном параде после завершения IX съезда партии носило не только символический, но и политический характер.

Эксперт обращает внимание на визуальные и протокольные детали: Ким Чжу Э появилась в чёрной кожаной куртке, аналогичной одежде Ким Чен Ына, и была размещена на центральной трибуне, что, по мнению Ян Му Чжина, подчёркивает её приближение к статусу наследницы.

По прогнозу эксперта, в течение пятилетнего периода системы IX съезда частота её публичных появлений будет резко увеличиваться, при одновременном неформальном обучении как будущего лидера.

"После X съезда ТПК возможен её переход к роли официально назначенного наследника, при отсутствии сына у Ким Чен Ына", — считает Ян Му Чжин.

При этом он отмечает, что через IX съезд формируется оборонно-экономический каркас государства, который должен стать базой для закрепления четвёртого поколения наследственной власти.

В то же время эксперт подчёркивает, что пока что к Ким Чжу Э нет партийной должности и собственного культа личности, поэтому на текущем этапе её рационально рассматривать как находящуюся на стадии подготовки к объявлению наследницей. Он поясняет, что в КНДР наследование власти проходит в три этапа — обучение, назначение и официальное оформление, причём на стадии обучения кандидат теоретически может быть изменён.

Ранее разведка Южной Кореи заявила, что Ким Чжу Э близка к назначению преемницей. Южнокорейские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что дочь Ким Чен Ына, рожденную, по оценкам, примерно в 2012-2013 годах, якобы назначили возглавить Главное ракетное управление КНДР.