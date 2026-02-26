Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда дочь Ким Чен Ына могут назначить преемницей - РИА Новости, 26.02.2026
11:07 26.02.2026 (обновлено: 11:31 26.02.2026)
Эксперт рассказал, когда дочь Ким Чен Ына могут назначить преемницей
Эксперт рассказал, когда дочь Ким Чен Ына могут назначить преемницей - РИА Новости, 26.02.2026
Эксперт рассказал, когда дочь Ким Чен Ына могут назначить преемницей
Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э в ближайшие пять лет может пройти последнюю стадию подготовки к наследованию власти, а после X съезда Трудовой партии... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
кндр
южная корея
ким чен ын
пхеньян
Эксперт рассказал, когда дочь Ким Чен Ына могут назначить преемницей

Му Чжин: дочь Ким Чен Ына могут назначить преемницей после X съезда партии

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военном параде в честь девятого съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне
СЕУЛ, 26 фев — РИА Новости. Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э в ближайшие пять лет может пройти последнюю стадию подготовки к наследованию власти, а после X съезда Трудовой партии Кореи перейти к роли официально назначенного преемника, поделился мнением с РИА Новости профессор сеульского университета исследований КНДР Ян Му Чжин.
По его оценке, участие Ким Чжу Э в военном параде после завершения IX съезда партии носило не только символический, но и политический характер.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военном параде в честь девятого съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. 26 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Ким Чен Ын пообещал возмездие за любые военные акты против КНДР
Вчера, 05:59
Эксперт обращает внимание на визуальные и протокольные детали: Ким Чжу Э появилась в чёрной кожаной куртке, аналогичной одежде Ким Чен Ына, и была размещена на центральной трибуне, что, по мнению Ян Му Чжина, подчёркивает её приближение к статусу наследницы.
По прогнозу эксперта, в течение пятилетнего периода системы IX съезда частота её публичных появлений будет резко увеличиваться, при одновременном неформальном обучении как будущего лидера.
"После X съезда ТПК возможен её переход к роли официально назначенного наследника, при отсутствии сына у Ким Чен Ына", — считает Ян Му Чжин.
Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Сеуле считают, что 13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ядерные силы
25 февраля, 00:35
При этом он отмечает, что через IX съезд формируется оборонно-экономический каркас государства, который должен стать базой для закрепления четвёртого поколения наследственной власти.
В то же время эксперт подчёркивает, что пока что к Ким Чжу Э нет партийной должности и собственного культа личности, поэтому на текущем этапе её рационально рассматривать как находящуюся на стадии подготовки к объявлению наследницей. Он поясняет, что в КНДР наследование власти проходит в три этапа — обучение, назначение и официальное оформление, причём на стадии обучения кандидат теоретически может быть изменён.
Ранее разведка Южной Кореи заявила, что Ким Чжу Э близка к назначению преемницей. Южнокорейские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что дочь Ким Чен Ына, рожденную, по оценкам, примерно в 2012-2013 годах, якобы назначили возглавить Главное ракетное управление КНДР.
С 19 по 25 февраля 2026 года в столице революции Пхеньяне торжественно прошел IX съезд Трудовой партии Кореи (ТПК). Он подвел итоги развития страны с момента съезда 2021 года, а также определил новые цели на следующие пять лет. Ким Чен Ын назвал его "вехой" в истории КНДР и провозгласил "новый этап" развития.
Глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью и во время церемонии начала строительства новой улицы в столице страны Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Эксперт высказался о будущем дочери Ким Чен Ына
25 февраля, 23:06
 
