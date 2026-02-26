Эксперт раскрыл, на чем мог настаивать Трамп в беседе с Зеленским

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Недавняя беседа президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского может свидетельствовать о том, что американский лидер требует от Киева приблизиться к тезисам, которые были согласованы в Анкоридже, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.