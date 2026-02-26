Эксперт раскрыл, на чем мог настаивать Трамп в беседе с Зеленским

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Недавняя беседа президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского может свидетельствовать о том, что американский лидер требует от Киева приблизиться к тезисам, которые были согласованы в Анкоридже, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
"Трамп несколько скован в своем давлении тем, что, хоть и неофициально, но обнародовал те условия, которые были выдвинуты на Аляске, с которыми Россия согласилась... Поэтому, может и была беседа эта в очередной раз, где Трамп все-таки требовал от Зеленского приблизиться к своей позиции, к тем тезисам, которые были согласованы в Анкоридже", - сказал эксперт.
Эксперт назвал спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа добросовестным переговорщиком, который делает все, для того, чтобы приблизить позиции двух сторон.
"Есть желание Трампа, чтобы через месяц закончились военные действия. Такое желание, конечно, надо приветствовать", - заключил эксперт