Эксперт раскрыл, на чем мог настаивать Трамп в беседе с Зеленским - РИА Новости, 26.02.2026
11:01 26.02.2026
Эксперт раскрыл, на чем мог настаивать Трамп в беседе с Зеленским
Эксперт раскрыл, на чем мог настаивать Трамп в беседе с Зеленским
в мире
сша
россия
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир жарихин
снг
в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир жарихин, снг, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Жарихин, СНГ, Мирный план США по Украине
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Недавняя беседа президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского может свидетельствовать о том, что американский лидер требует от Киева приблизиться к тезисам, которые были согласованы в Анкоридже, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что Трамп заявил в телефонном разговоре с Зеленским, что хочет завершить конфликт в течение месяца.
"Трамп несколько скован в своем давлении тем, что, хоть и неофициально, но обнародовал те условия, которые были выдвинуты на Аляске, с которыми Россия согласилась... Поэтому, может и была беседа эта в очередной раз, где Трамп все-таки требовал от Зеленского приблизиться к своей позиции, к тем тезисам, которые были согласованы в Анкоридже", - сказал эксперт.
При этом Жарихин подчеркнул, что позиции сторон пока не сходятся по принципиальным пунктам, таким как территориальный вопрос и вопросы безопасности. По мнению эксперта, приоритетом Украины является дальнейшее вооружение, в то время как у России другой взгляд на безопасность.
Эксперт назвал спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа добросовестным переговорщиком, который делает все, для того, чтобы приблизить позиции двух сторон.
"Есть желание Трампа, чтобы через месяц закончились военные действия. Такое желание, конечно, надо приветствовать", - заключил эксперт
В миреСШАРоссияКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ЖарихинСНГМирный план США по Украине
 
 
