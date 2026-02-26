Эксперт рассказала, как долго люди будут учиться отличать вредный ИИ

ДОХА, 26 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Около 35 лет может понадобиться людям, чтобы научиться отличать качественный и полезный искусственный интеллект (ИИ) от некачественного, заявила РИА Новости Джолин Лян, сооснователь и руководитель китайской образовательной платформы на основе ИИ Squirrel AI.

Эта платформа используется в трех тысячах центрах самообучения в Китае и начинает работать в США

"Сейчас в мире людям очень трудно распознать, какой ИИ умный и хороший, а какой - глупый и ненастоящий. Чтобы отличать это, возможно, потребуется 35 лет, поэтому ученики должны изучать различные ИИ-инструменты, чтобы распознавать качество ИИ", - считает Лян.

Кроме того, для подростков 15-16 лет, на ее взгляд, будет предпочтительней, если школы или родители помогут им выбрать необходимые "ответственные и здоровые ИИ-платформы". При этом, как полагает Лян, широкое применение современных больших языковых моделей искусственного интеллекта не идет на пользу людям, особенно детям.

« "Используя их, ты получаешь любую информацию не думая, не совершая ошибок, не переживая падений, и как в таком случае ты можешь научиться думать, ведь ты не имеешь навыков учиться", - сказала эксперт по ИИ-образованию.