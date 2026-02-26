Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как долго люди будут учиться отличать вредный ИИ - РИА Новости, 26.02.2026
05:37 26.02.2026
Эксперт рассказала, как долго люди будут учиться отличать вредный ИИ
Эксперт рассказала, как долго люди будут учиться отличать вредный ИИ - РИА Новости, 26.02.2026
Эксперт рассказала, как долго люди будут учиться отличать вредный ИИ
Около 35 лет может понадобиться людям, чтобы научиться отличать качественный и полезный искусственный интеллект (ИИ) от некачественного, заявила РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T05:37:00+03:00
2026-02-26T05:37:00+03:00
Эксперт рассказала, как долго люди будут учиться отличать вредный ИИ

РИА Новости: Лян рассказала, что для распознавания качественного ИИ нужно 35 лет

ДОХА, 26 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Около 35 лет может понадобиться людям, чтобы научиться отличать качественный и полезный искусственный интеллект (ИИ) от некачественного, заявила РИА Новости Джолин Лян, сооснователь и руководитель китайской образовательной платформы на основе ИИ Squirrel AI.
Эта платформа используется в трех тысячах центрах самообучения в Китае и начинает работать в США.
"Сейчас в мире людям очень трудно распознать, какой ИИ умный и хороший, а какой - глупый и ненастоящий. Чтобы отличать это, возможно, потребуется 35 лет, поэтому ученики должны изучать различные ИИ-инструменты, чтобы распознавать качество ИИ", - считает Лян.
Кроме того, для подростков 15-16 лет, на ее взгляд, будет предпочтительней, если школы или родители помогут им выбрать необходимые "ответственные и здоровые ИИ-платформы". При этом, как полагает Лян, широкое применение современных больших языковых моделей искусственного интеллекта не идет на пользу людям, особенно детям.
«
"Используя их, ты получаешь любую информацию не думая, не совершая ошибок, не переживая падений, и как в таком случае ты можешь научиться думать, ведь ты не имеешь навыков учиться", - сказала эксперт по ИИ-образованию.
В этой связи она считает важным использовать именно персонифицированные адаптивные ИИ-платформы для обучения, которые способны определить уровень знаний учеников и порекомендовать необходимый материал и способ изучения. "Тебе не нужно задавать вопросы, потому что ИИ уже понимает, что тебе нужно... ИИ может разделить информацию на наноуровни и применить адаптивное обучение, чтобы ее легче было запомнить", - добавила Лян.
