Силуанов рассказал о финансировании задач Союзного государства - РИА Новости, 26.02.2026
14:10 26.02.2026 (обновлено: 14:49 26.02.2026)
Силуанов рассказал о финансировании задач Союзного государства
Силуанов рассказал о финансировании задач Союзного государства - РИА Новости, 26.02.2026
Силуанов рассказал о финансировании задач Союзного государства
Все задачи, которые ставились в рамках развития Союзного государства России и Белоруссии, обеспечены деньгами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 26.02.2026
2026
Силуанов рассказал о финансировании задач Союзного государства

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Все задачи, которые ставились в рамках развития Союзного государства России и Белоруссии, обеспечены деньгами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Все задачи, которые ставились в рамках Союзного государства, обеспечены деньгами. Где-то они лучше выбираются, где-то чуть медленнее, деньги есть. Поэтому все, что запланировано, в нашем финансовом плане учтено", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, хватит ли средств на финансирование проектов в рамках интеграции.
Силуанов: показатели бюджета на 2026 год изменят с учетом конъюнктуры
25 февраля, 15:55
 
