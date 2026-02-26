https://ria.ru/20260226/ekonomika-2076881972.html
Силуанов рассказал о финансировании задач Союзного государства
Силуанов рассказал о финансировании задач Союзного государства - РИА Новости, 26.02.2026
Силуанов рассказал о финансировании задач Союзного государства
Все задачи, которые ставились в рамках развития Союзного государства России и Белоруссии, обеспечены деньгами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:10:00+03:00
2026-02-26T14:10:00+03:00
2026-02-26T14:49:00+03:00
антон силуанов
россия
белоруссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059240683_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_dfefc2702cdf29e09c78532a4f0e03b0.jpg
https://ria.ru/20260225/byudzhet-2076678886.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059240683_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_7053ffbea48c18145ff3cd22993db931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, россия, белоруссия, в мире
Антон Силуанов, Россия, Белоруссия, В мире
Силуанов рассказал о финансировании задач Союзного государства
Силуанов: все задачи в рамках Союзного государства обеспечены деньгами