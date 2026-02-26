https://ria.ru/20260226/ekonomika-2076853617.html
Песков заявил об обеспечении устойчивости российской экономики
Песков заявил об обеспечении устойчивости российской экономики - РИА Новости, 26.02.2026
Песков заявил об обеспечении устойчивости российской экономики
Устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается, государство имеет возможность выполнять все социальные обязательства, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:27:00+03:00
2026-02-26T12:27:00+03:00
2026-02-26T12:37:00+03:00
дмитрий песков
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260226/putin-2076855453.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, экономика, россия
Дмитрий Песков, Экономика, Россия
Песков заявил об обеспечении устойчивости российской экономики
Песков: Россия имеет возможность выполнять все соцобязательства