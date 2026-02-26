ЕК может использовать программу SAFE для давления на Венгрию, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Еврокомиссия может использовать участие в программе оборонных кредитов SAFE как рычаг давления на Венгрию в ситуации с одобрением кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
SAFE (Security Action for Europe) — это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных, долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
"Венгрия поддержала активизацию ЕС в сфере обороны и стремится получить миллиарды по кредитной схеме Security Action for Europe (SAFE) на 150 миллиардов евро. Некоторые дипломаты полагают, что это может быть "болевой точкой", - говорится в материале издания.
Как пишет Politico, Будапешт стремится получить 16 миллиардов евро в рамках программы. Еврокомиссия уже одобрила планы большинства стран-участников схемы, за исключением трех, среди которых Венгрия. Politico называет такой вариант развития событий очень вероятным, отмечая, что это позволит Венгрии сохранить лицо и одновременно соблюсти стратегические приоритеты.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.