ЕК может использовать программу SAFE для давления на Венгрию, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Еврокомиссия может использовать участие в программе оборонных кредитов SAFE как рычаг давления на Венгрию в ситуации с одобрением кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.