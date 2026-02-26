Рейтинг@Mail.ru
ЕК может использовать программу SAFE для давления на Венгрию, пишут СМИ
26.02.2026
10:03 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/ek-2076811076.html
ЕК может использовать программу SAFE для давления на Венгрию, пишут СМИ
в мире, венгрия, киев, будапешт, петер сийярто, евросоюз, politico, еврокомиссия
ЕК может использовать программу SAFE для давления на Венгрию, пишут СМИ

Politico: ЕК может использовать SAFE для давления на Венгрию по кредитам Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Еврокомиссия может использовать участие в программе оборонных кредитов SAFE как рычаг давления на Венгрию в ситуации с одобрением кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
SAFE (Security Action for Europe) — это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных, долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
ЕК не выделит деньги на проект милитаризации граничащих с Россией стран
25 февраля, 17:08
"Венгрия поддержала активизацию ЕС в сфере обороны и стремится получить миллиарды по кредитной схеме Security Action for Europe (SAFE) на 150 миллиардов евро. Некоторые дипломаты полагают, что это может быть "болевой точкой", - говорится в материале издания.
Как пишет Politico, Будапешт стремится получить 16 миллиардов евро в рамках программы. Еврокомиссия уже одобрила планы большинства стран-участников схемы, за исключением трех, среди которых Венгрия. Politico называет такой вариант развития событий очень вероятным, отмечая, что это позволит Венгрии сохранить лицо и одновременно соблюсти стратегические приоритеты.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Украине не удастся поставить венгерскую экономику на колени, заявил Орбан
Вчера, 03:27
 
